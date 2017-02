Imposible viajar a los siete planetas descubiertos: Instituto de Astronomía

Sin embargo, recalcó que aún no se sabe si poseen agua, océanos o atmósfera, por lo que "entonces no podemos saber si realmente serían una Tierra como la de nosotros".

"Con la tecnología actual no podemos llegar al Trappist-1, menos vivir, eso es un hecho, yo creo que no se va a poder nunca, se encuentra a 40 años luz de la Tierra, está demasiado lejos", expresó a Notimex.

Our latest discovery: 7 Earth-size planets orbiting a red dwarf star. Lifeless rocks or ... ? We're studying them: https://t.co/DC3yljeac8 pic.twitter.com/UHMphZ91rC