Conoce si estás en la etapa previa a la menopausia

La perimenopausia en las mujeres puede empezar a los 30 años

CIUDAD DE MÉXICO (23/FEB/2017).- La perimenopausia, la transición de 4 a 10 años antes de la menopausia puede empezar a los 30 años. Muchas mujeres no saben que ésta es una posibilidad y los doctores no siempre reconocen los síntomas. Además de periodos irregulares, la perimenopausia resalta por varias señales:

Libido bajo

- Podría ser si: Tu relación va muy bien. Sin embargo, los cambios hormonales podrían disminuir tu deseo sexual.

- Tal vez no: Hay problemas en la relación, tales como resentimiento, excesos o conflictos financieros.

Mucha sudoración

- Podría ser si: Tienes verdaderos bochornos; sensaciones de calor intenso repentinos, junto con sudoración y taquicardia.

- Tal vez no: Tus episodios son sutiles y ocurren durante tu periodo o si es que estás tomando antidepresivos.

Insomnio

- Podría ser si: Tu falta de sueño no tiene explicación y usualmente viene acompañada de sudoración durante la noche.

- Tal vez no: Estás bajo mucho estrés y tus noches de insomnio típicamente ocurren una semana antes de tu periodo.

Aumento de peso

- Podría ser si: No has cambiado hábitos alimenticios ni de fitness. Menos estrógeno puede provocar un incremento de grasa corporal (máximo unos siete kilos durante todo el periodo de perimenopausia).

- Tal vez no: Has estado saltándote clases del gym o has empezado a tomar medicamentos como antihistamínicos.