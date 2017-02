Surge 'Lady prepotente' en Xalapa

La mujer exige de forma altanera el pago del daño de su vehículo

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- A través de las redes sociales se ha vuelto viral un vídeo en el que se exhibe a una mujer que le exige dinero de forma prepotente a un taxista que chocó su camioneta.

"Dame algo niño, dame algo. Necesito resolver esto porque me tengo que ir... Yo sí soy una persona ocupada... no tengo tu p***** tiempo, no sabes con quién te metiste", le dice la mujer al conductor mientras le truena los dedos y le toma fotografías.

La mujer, reconocida por usuarios de las redes sociales como académica de la Universidad Veracruzana (UV), ha sido apodada como #LadyPrepotente al descalificar la actitud de esta ante el percance.

El video fue compartido en la cuenta de twitter de la Organización Nacional Anticorrupción (Onea), constituida por ciudadanos preocupados y ocupados en evidenciar y denunciar la corrupción en todos sus niveles, según se describen a sí mismos.

Algunos usuarios exigieron la postura de la UV respecto al hecho que califican como "Una vergüenza para la universidad", sin embargo, hasta el momento la institución no ha emitido una respuesta, a pesar de que ya han pasado más de 10 días del incidente.