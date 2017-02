El amor no es eterno, algunos tatuajes tampoco

Uno de los peores errores es tatuarse el nombre del novio o la novia

CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2017).- Uno de los peores errores es tatuarse el nombre del novio o la novia, ya que las relaciones no siempre tienen un final feliz, pero ante las promociones que ofrecen diversos estudios con motivo del Día del Amor y la Amistad, la tentación para parejas jóvenes es muy grande.

Zeft Tattoo, tatuador del estudio Ink shop 357, en donde hasta este 14 de febrero ofrecen dos tatuajes por mil 500 pesos, reconoce que febrero es muy activo para este tipo de servicios, por lo que aumentan las citas de parejas, sobre todo de jóvenes entre 18 y 23 años.

Édgar Constantino, de Tino Tattoo, señala a su vez que la pareja más grande que ha tatuado tenía 45 años, y en sus más de seis años de experiencia lo más raro que ha visto fue cuando unos novios acudieron a su estudio sin estar convencidos de querer tatuarse.

"La chava pasó primero y cuando su novio salió me confesó que en realidad no se quería tatuar el nombre de su novio, así que me pidió que se lo hiciera lo más pequeño que pudiera, para después podérselo tapar", expone.

Aunque Édgar insistió en que mejor no se lo pusiera, ella le respondió que ya había quedado con su novio, mientras que cuando tocó el turno al chavo, éste también indicó que no quería tatuarse, y menos el nombre, por lo que terminó solo haciéndose una figura que representaba a su pareja.

"Los jóvenes son más afectos a tatuarse el nombre de sus novias y después borrárselos, pero las mujeres no son tanto de nombres, son más de simbolillos y a veces ellas sí se los dejan", indica por su parte Airam López, tatuadora independiente.

Curiosamente Airam intenta borrarse el nombre de su ex marido, "pero no se puede porque está muy bien hecho y parece que nunca se va a quitar", admite.

Sin embargo, indica que son pocas las veces que ella ha borrado el nombre de sus clientes porque terminaron con sus parejas o ya no se quieren, que es el argumento más común.

Pero también hay excepciones, como Elizabeth Vázquez, de 20 años, quien lleva en la muñeca izquierda tatuado el nombre de su novio Andy (Andrés) con motivo de San Valentín, cuando llevaba un año tres meses de relación. Una semana antes, su novio se grabó en la pierna el nombre de ella.

"Para mí significó algo verdadero, un símbolo de todas las cosas que pasamos, fue por amor y por agradecimiento", comenta Elizabeth, pues hace tres años su novio pasó mucho tiempo en el hospital debido a una pancreatitis, tras lo cual decidieron tatuarse.

En tanto, Édgar, quien este mes cuenta con un 2x1 en su estudio, indica que es muy frecuente que los novios acudan un mes después de que se tatuaron a taparse el nombre, o también los símbolos, pero no pasan más de dos meses de ello.

"Si llegáramos a terminar y si estuviera segura de que fuera definitivo y en dado caso de que yo encontrara a otra persona que le molestara el tatuaje, me lo taparía, pero no antes", reconoce por su parte Elizabeth.

Sin embargo, no solo los noviazgos terminan, sino también las amistades, ya que Zeft cuenta el caso de cuatro chicas que acudieron a hacerse una media luna como símbolo de su amistad.

"Como a los tres meses una me habló para que le tapara el tatuaje porque se peleó con todas, o más bien todas se pelearon con todas, fue algo muy chistoso", recuerda el tatuador que cuenta con tres años de experiencia.

"Es muy frecuente que terminan con la pareja y obviamente ya no quieren tenerlo. Siempre lo he dicho, que a menos de que sea de un familiar, que creo que ahí no hay ningún problema, si es pareja no lo recomiendo", destaca.

Con él coincide Édgar, quien siempre les dice a sus clientes que no se tatúen los nombres de sus parejas, porque luego se arrepienten, pero al final es decisión de ellos.

Así que, en línea con la situación, planea tener para el próximo mes una promoción de cover up (cobertura de tatuajes con otro diseño) dirigida a aquellos usuarios arrepentidos.