Primer eclipse de 2017 se apreciará este 10 de febrero

Investigadora de la UNAM señala que será un Eclipse Penumbral de Luna, ya que el Sol quedará de espaldas a la Tierra

CIUDAD DE MÉXICO (07/FEB/2017).- El primero de los cuatro eclipses de 2017 ocurrirá este 10 de febrero con el nombre de Eclipse Penumbral de Luna, señaló la investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Delgado.



Explicó que "ya que el Sol le quedará de espaladas a la Tierra", ésta creará una sombra hacia la Luna, lo que motivará este fenómeno natural aunque, oscurecerá tan poco que será complicado apreciarlo.



"Es difícil, si a uno no le dicen que va a haber un eclipse de Luna penumbral pasaría como por un día normal porque es muy poco lo que se oscurece, de modo que este eclipse que sí se podrá apreciar en México no va a ser tan espectacular", expresó.



Sin embargo, reconoció que los curiosos podrán utilizar cámaras profesionales y apuntar hacia el cielo a partir de las seis de la tarde, justo cuando comenzará a oscurecer para tratar de observar el acontecimiento que durará algunas horas.



En entrevista con, la catedrática aseguró que al tratarse de un eclipse lunar el fenómeno no perjudicará de ninguna manera la salud o la vista de los seres humanos, por lo que podrá ser apreciado por personas de todas las edades.



Por otro lado, informó que este año ocurrirán cuatro eclipses; dos de Sol y dos de Luna, y el segundo tendrá lugar el 26 de febrero y será de Sol Anular; el tercero ocurrirá el 15 de agosto con el nombre Parcial de Luna; mientras que el cuarto se podrá apreciar el 21 de agosto y será nombrado Total de Sol.



Gloria Delgado aclaró que de los cuatro eclipses, en México sólo se podrán observar el de este 10 de febrero y el del 21 de agosto por la posición del planeta.



"Un eclipse es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo pasa entre otros dos y tapa un poco, entonces cada que ocurre este fenómeno es bueno volver a resaltar que un eclipse es ese juego siempre entre el Sol, Luna y la Tierra y que, dependiendo de cómo estén situados, hablaremos de eclipses lunares o solares", mencionó la especialista.