El jaguar, en mayor riesgo de extinción a lo calculado

33 de las 34 subpoblaciones que existen están en peligro crítico de desaparecer

CIUDAD DE MÉXICO (06/FEB/2017).- Investigadores del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron que el jaguar (panthera onca) está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba.



Luego de estudio, los expertos concluyeron que en el planeta existen casi 64 mil jaguares y 34 subpoblaciones, desde el norte de México hasta Argentina, pero 33 están en riesgo o peligro crítico de desaparecer.



De acuerdo con la investigación, del total de especímenes, 90 por ciento (57 mil) están ubicados en la subpoblación de la Amazonía, que abarca regiones de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, y es la única que, por su tamaño, no está considerada en riesgo.



Las subpoblaciones restantes, apuntó, contienen a 10 por ciento de los ejemplares (siete mil) y en México, según esta estimación, hay menos de cuatro mil.



Los resultados del trabajo conjunto de los laboratorios de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres y de Fauna Silvestre del IE, a cargo de Rodrigo Medellín y Gerardo Ceballos, de manera respectiva, fueron publicados en el número más reciente de la revista "Oryx. The International Journal of Conservation".



En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que dicho artículo coincide con la publicación del libro "El jaguar en el siglo XXI: la perspectiva continental", también coordinado por los científicos y sus colegas, pero con la participaron de 50 autores de 12 países.



Los investigadores consideraron que con la detección de subpoblaciones pequeñas, aisladas, con protección deficiente o densidades de poblaciones humanas muy altas, y al precisar la vulnerabilidad de cada una de ellas, será posible determinar las prioridades de conservación para esta icónica especie.



Proponen a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quien publica la Lista Roja usada en todo el mundo como guía para políticas y prácticas de conservación, no evaluar a las especies por el total de su población, sino por la situación de cada una de sus subpoblaciones.



Indicaron que la distribución del jaguar disminuyó más de 40 por ciento en México y está limitada en las áreas más aisladas y de difícil acceso, como en las costas del Pacífico y del Golfo de México, las sierras Madre Occidental y Oriental y el sur-sureste del país.



Ceballos explicó que las poblaciones mejor conservadas están sobre la península de Yucatán, Oaxaca y Chiapas, con por lo menos mil 800 ejemplares, mientras que en Sonora y Sinaloa podría encontrarse 400; 300 en la costa media del Pacífico, en Nayarit, Jalisco y Colima, y 650 en Michoacán a Chiapas.



Destacó la urgencia de articular los esfuerzos de manera correcta para salvar no sólo a esa especie, sino a las selvas y bosques que mantienen casi 45 por ciento de toda la diversidad biológica del país.



La permanencia del jaguar en nuestro territorio es una moneda en el aire y de no tener una política de conservación sólida y establecida, "va a caer en los próximos 10 o 15 años", concluyó Medellín.