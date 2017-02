Mitad de mexicanos inicia su vida sexual sin anticonceptivos

El 49% de los adolescentes no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual, sobre todo porque no esperaba tener relaciones

CIUDAD DE MÉXICO (01/FEB/2017).- México ocupa el primer lugar de embarazo en adolescentes en América Latina, y parte de ello se debe a que al iniciar su vida sexual los jóvenes no usan métodos anticonceptivos.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2015, la mitad de los adolescentes, 49 por ciento, no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual, sobre todo porque no esperaba tener relaciones.



En tanto, 11.2 por ciento no lo hizo porque su pareja no quiso, 9.3 por ciento porque simplemente decidió no usar uno, 9.3 por ciento porque no conocía los métodos, siete por ciento porque deseaba embarazarse, 5.9 por ciento por vergüenza de conseguirlos, y 3.7 por ciento por considerar que la sensación es distinta.



Durante el taller de prevención y métodos anticonceptivos, la directora médica de Jansen México, Michelle Trespach, dijo que esos datos reflejan que uno de los retos de la sociedad es fortalecer las condiciones para que las y los adolescentes puedan ejercer su sexualidad de manera libre, responsable e informada.



"Fomentar una educación sexual que empodere a las personas jóvenes para tomar decisiones que les permitan planear su propio futuro, resulta una tarea primordial", destacó.



Al respecto, Marilú Ruiz, subdirectora de Operación de los Servicios de Salud del gobierno capitalino, señaló que el embarazo en adolescentes va en aumento, y muchos de ellos no están preparados para ser padres.



Por ello, invitó a los jóvenes a qué se acerquen a los servicios de salud de la Ciudad de México para que reciban orientación y atención, ya sea porque van iniciar relaciones o porque ya ha sucedido el embarazo.



Refirió que de los adolescentes que usan un método anticonceptivo en su primera relación sexual, la mayoría opta por el condón.