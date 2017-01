Recomendaciones para mantener protegida la cuenta de Facebook

Conoce más sobre la aplicación para prevenir robo de identidad o de fotografías

CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2017).- El 4 de febrero próximo Facebook cumplirá 13 años como la red social más popular del mundo, con "años de detalles" de las vidas de usuarios, por lo que las consecuencias de que esta información sea pública pueden variar.

Puede ocurrir desde el robo de identidad, hasta lograr que las fotos de una despedida de soltero estén disponibles para un potencial empleador.

De acuerdo con el jefe del laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya, el hecho de que la información no sea privada en forma automática, no significa que la red social no provea a sus usuarios la posibilidad de ser selectivos con lo que comparten públicamente.

"Depende de cada uno activar estas funcionalidades para hacer el perfil más seguro y personal. Desde ESET destacamos la necesidad de ser concientes de las configuraciones de seguridad para proteger la información personal y mantenerse a salvo de filtraciones de datos", comentó.

Ante ello, la compañía dedicada a la detección proactiva de amenazas da a conocer seis consejos para personalizar los ajustes de privacidad en Facebook, iniciando con la implementación de las aprobaciones de inicio de sesión.

Explica que con esta función se necesitará un código de seguridad cada vez que se acceda a la cuenta desde un nuevo dispositivo móvil, computadora o navegador, y será única cada vez y se enviará al número de teléfono celular que se haya registrado.

También se puede cambiar quién puede ver publicaciones de amigos en tu biografía, desde la comprobación rápida de privacidad de la red social se puede limitar quién puede ver lo que publican los contactos y se puede filtrar para ser uno el único en ver ciertos datos, como año de nacimiento, correo electrónico o dirección.

Como tercera recomendación sugiere habilitar la revisión de etiquetas en la opción "Biografía y etiquetado", dentro de configuración se puede activar esta función, revisar todas las fotos en las que te etiquetaron antes de que aparezcan en tu biografía.

No obstante, subraya que no se puede controlar los ajustes de privacidad de otras personas, pero ello permite evitar que las mismas estén en la portada del muro personal de cada usuario.

Además es recomendable personalizar la visibilidad de cada publicación, ya que en cada una se puede elegir a quién destinarla y se puede seleccionar la opción por defecto, ya sea compartir sólo con amigos, y cambiarla en casos particulares de ser necesario.

Otro de los consejos es evitar aceptar a alguien a quien no conoces, aceptar y clasificar como "amigo" a un desconocido le permitirá acceder al perfil personal, y es probable que no se quiera poner a disposición toda esa información.

Por último, refiere que el perfil público debería ser más formal, ya que un potencial empleador podría verlo para saber más a nivel profesional o académico, pero el perfil "sólo para amigos" es para aquellos interesados en la vida privada y en los aspectos más personales.