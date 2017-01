La ciencia al rescate de las personas con diabetes

Se trata de una de las diez enfermedades que más muertes causan al año en todo el planeta

CIUDAD DE MÉXICO (31/ENE/2017).- La diabetes, una de las diez enfermedades que más muertes causan al año en todo el planeta, es un padecimiento en el que los pacientes no pueden producir insulina o no pueden aprovechar la insulina que producen y esto puede ocasionar altos niveles de glucosa en la sangre. Esta medición, realizada por un aparato llamado glucómetro, es vital para el control de la enfermedad ya que puede ayudar a que el paciente reciba una dosis de insulina o tome un alimento con azúcares, cosas que le podrían salvar la vida.



Los primeros glucómetros como el ARM (Ames Reflectance Meter, por sus siglas en inglés) eran grandes, costosos y se encontraban únicamente en algunos hospitales y consultorios. Además de que los resultados de las mediciones no contaban con la exactitud que hoy tenemos, para los pacientes era virtualmente imposible conocer su estado de salud día a día sin viajar hasta el consultorio y pagar por el uso del aparato.



Los glucómetros actuales son tan pequeños, fáciles de usar y tan exactos que, para un doctor de los años setenta acostumbrado a usar el ARM, parecerían aparatos mágicos que se deben a dos importantes ramas de la ciencia: la biología y la electroquímica.



La tecnología de los medidores de glucosa en sangre digitales, como por ejemplo los Contour Plus, funcionan con pequeñas tiras cuyas enzimas reaccionan a la glucosa contenida en una pequeñísima cantidad de sangre. Al ser ingresada al glucómetro, esta tira genera una señal eléctrica medida por un sensor y traducida a un número con el cual el paciente puede relacionarse y, de ser necesario, actuar. Estos glucómetros caben en el bolsillo, tienen una vida útil prolongada y son asequibles. ¿Se imagina usted qué pensarían los doctores de antes que estaban acostumbrados a sus viejos ARM?



Así, la biología, química, electrónica y más ramas de la ciencia humana se unen en pequeños aparatitos que podrían salvar la vida de millones de personas.