¿Sabes realmente qué es una cirugía plástica?

Cualquier persona puede ser candidata a practicarse una de estas mejoras en el cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO (13/ENE/2017).- Muchas veces nos enteramos de los casos de personas que en la búsqueda por sentirse bien, deciden someterse a cirugías estéticas para verse o conservarse mejor, y ganarle así la partida al tiempo. En el mundo de la farándula es algo muy común que puede resultar tan exitoso como aterrador, según se ha constatado visualmente.



Y es que aún con las técnicas más novedosas que existen en el mercado, no es una garantía para que todo salga bien, "lo mejor es acudir con expertos que puedan ofrecer toda la seguridad, y resultados reales de aquello que se espera; se trata de nuestro cuerpo", indicó Carlos Soto, experto en turismo médico, para My Press Zone.



Cualquier persona puede ser candidata a practicarse una de estas mejoras en el cuerpo, sin necesidad de que sea famosa; mucha gente con la que tenemos trato cotidiano se ha realizado "alguna modificación corporal" y no lo sabemos, pero nos damos cuenta de que es más segura y sociable, como características destacables después del procedimiento.



¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste o qué es una cirugía plástica o estética?



La cirugía plástica, parte de la medicina y es aquélla en la que se reconstruye o repara, alguna parte del cuerpo por daño o malformación. La cirugía estética, consiste en el tratamiento de personas sanas que desean mejorar su aspecto físico para obtener a través de ella, una armonía corporal y/o facial desde su particular punto de vista.



En muchos de los casos, el envejecimiento también llega a ser un factor determinante para someterse a una de estas operaciones, ya que para las personas en la actualidad, verse bellas se ha convertido en sinónimo de estatus, buena salud, modernidad y aceptación.



Pensar en los resultados es más fácil que considerar los procedimientos a los que es sometido el cuerpo, porque estas intervenciones no dejan de ser cirugías, que si no se cuidan adecuadamente se pueden infectar o presentar otras complicaciones como que las incisiones realizadas se vuelvan a abrir.



Se deberá nutrir apropiadamente y descansar lo suficiente con semanas o meses, dependiendo el tipo de cirugía estética elegida, para que todo sea un éxito y la recuperación se lleve a cabo lo más rápido posible.



Querer verse bien se vale, pero es indispensable tomar todas las medidas necesarias, como acudir con un profesional certificado, preparar el cuerpo adecuadamente y considerar el tiempo de recuperación.