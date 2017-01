Técnica detecta cáncer a través de la temperatura corporal

Esto mediante termografías y algoritmos de minería de datos para descartar o confirmar la presencia del mal

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2016).- Un investigador de la Universidad Veracruzana desarrolló una técnica alternativa para la detección temprana de cáncer de mama, mediante termografías y algoritmos de minería de datos para descartar o confirmar la presencia de cáncer.



El académico Nicandro Cruz Ramírez explicó que con la técnica de termografía, que permitirá registrar de forma gráfica las temperaturas de distintas zonas del cuerpo es posible obtener un diagnóstico temprano del cáncer de mama.



"Se sabe que los tumores cancerosos se 'alimentan' de sangre, lo que hacemos es tomar una foto de las mamas y mediante esta práctica, a través de la temperatura corporal, se puede obtener un indicador que arroje un resultado sobre el padecimiento", sostuvo.



El doctor en inteligencia artificial se encarga de manera específica de obtener las imágenes termográficas de sus respectivas pacientes, información que después es agregada a una base de datos, que analiza y estudia las variables más importantes que podrían ser útiles para una detección temprana de cáncer de mama.



Cruz Ramírez apuntó que el objetivo de este desarrollo tecnológico es extraer un patrón que no es perceptible a la vista, a través de las diferentes variables que proyecta una cantidad considerable de pacientes.



"La minería de datos es lo que intenta hacer, encontrar aquellos patrones escondidos que permitan establecer un diagnóstico correcto", detalló.



Añadió que la idea es crear una herramienta de detección integral que capture la imagen de las mamas; con un algoritmo de visión, se extraen las características y se ingresa en la base de datos.



Esta información es tomada y analizada por el algoritmo de minería de datos y se obtiene un resultado instantáneo sobre las probabilidades de la paciente de estar enferma.



El especialista dijo que este sistema va dirigido a coadyuvar con los médicos especialistas en oncología para dar un resultado exacto a sus pacientes.



Precisó que este proyecto no pretende reemplazar la mastografía, método tradicional para la detección de cáncer de seno, por el contrario, se espera que ambos procesos puedan ser utilizados en conjunto.



"Ninguna técnica es mejor que otra, ambas tienen sus pros y sus contras. La ventaja de la termografía con el uso de la minería de datos es que resulta más sencilla de aplicar y sus costos son menores", resaltó.



El experto señaló que este método alternativo, al no exponer a la paciente a la radiación, puede ser usado en mujeres desde muy temprana edad y repetidas ocasiones en un mismo año, al contrario de la mamografía.



"Por otro lado, el fácil desplazamiento de dicha herramienta permite que sea llevado a comunidades rurales de difícil acceso, sólo basta con capturar la imagen y hacer uso de la base de datos para arrojar un diagnóstico", apuntó.



Subrayó que el uso de las nuevas tecnologías es indispensable para el diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades.



"Un diagnóstico temprano implica una mejor calidad de vida para el paciente, es importante crear herramientas que estén al alcance de todo y permitan reducir los índices de mortalidad que el cáncer trae consigo", puntualizó.