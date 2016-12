LG presentará su bocina que levita en el CES 2017

La empresa dará a conocer toda una línea de productos de audio inalámbricos

CIUDAD DE MÉXICO (30/DIC/2016).- En la edición conmemorativa del 50 aniversario de la feria de tecnología CES 2017, a principios del mes de enero en Las Vegas, Nevada, muchas compañías aprovecharan para presentar sus últimas e innovadoras propuestas.



Pequeñas, medianas y grandes empresas se darán cita para hacer negocios y con sus adelantos tecnológicos, generar el deleite de los consumidores finales. LG como una de las compañías que se ha mantenido a la vanguardia, no será la excepción y presentará su Levitating Portable Speaker (PJ9), una bocina portátil inalámbrica que gracias a potentes electroimanes en su base, puede despegarse de ella.



"La bocina que levita", promete además de tan singular característica, ofrecer una calidad de sonido que vía bluetooth, reproduce música. Su hermoso diseño inspirado en una turbina, se trata de un dispositivo de audio unidireccional de 360 grados con el que logra sonidos espectaculares.



Si bien al día de hoy existen opciones similares de bocinas que también pueden despegarse de la base, el diferenciador con que cuenta la bocina PJ9 radica en la optimización de uso, porque puede permanecer encendida hasta por diez horas, lo que la hace sumamente práctica para cualquier evento en interiores o exteriores, además de su extraordinaria calidad de sonido.



De esta manera para el portal My Press Zone, la empresa surcoreana, proporciona con su bocina que levita, uno de los servicios más demandados en el mercado contemporáneo mundial, al poner en el mercado un dispositivo de alto diseño y rendimiento, capaz de reproducir con la mejor calidad, música.



En comunicado de la compañía Brian Know, presidente y CEO de LG Home Entertainment Company, dijo que en este momento se encuentran dedicados a explorar nuevos conceptos e innovadores diseños para sus productos de audio, para consumidores de todo el mundo, como su bocina PJ9 que ejemplificó, como pieza de dicho compromiso.



LG contará con toda una línea de productos de audio inalámbricos, que podrán ser probados en su stand de la feria de la CES 2017, en el Centro de Convenciones de Las Vegas.