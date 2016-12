'Kissenger', dispositivo para besar a tu pareja a través del móvil

Gracias a esta tecnología será posible sentir los labios de tu pareja a larga distancia

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- Gracias a la tecnología, mandar un beso no se limitará a los emojis de los diferentes servicios de mensajería, ahora será posible sentirlos a larga distancia.



Esto sería posible gracias a Kissenger, el primer sistema móvil para transmitir las sensaciones que genera un beso mediante un protector para smartphones.



Kissenger, mezcla de kiss y messenger, funciona como un labio artificial que cuenta con sensores de fuerza de alta precisión que permite replicar los movimientos del beso en el dispositivo de la persona que lo recibe.



Sólo es necesario colocar los labios en la base frontal del dispositivo y comenzar a besar.



Fue presentado por su creadora, Emma Yann Zhang durante la conferencia Love and Sex with Robots de hace pocos días, en Londres.



La creadora dijo que también buscan registrar estadísticas sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca para comprobar si el beso está siendo suficientemente real.



Hasta ahora, el dispositivo sólo se encuentra en la fase de pruebas, sin embargo, la primera versión del hardware está planeada para los usuarios de iPhone.