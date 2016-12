Virus son benignos con mujeres a fin de propagarse mejor

Esto explica por qué los síntomas de enfermedades son más agudos en los hombres que en ellas

LONDRES, INGLATERRA (19/DIC/2016).- La posibilidad de que las mujeres sean mejor medio para la propagación de algunos tipos de virus, podría explicar por qué sus síntomas son más agudos en los hombres que en ellas, señaló una investigación.



Algunos ejemplos de enfermedades que se presentan con más severidad en el sexo masculino es la tuberculosis, que en un hombre es 1.5 veces más probable que lleve a la muerte que en una mujer.



Otra muestra es el papiloma humano, donde en un hombre es cinco veces más probable que desarrolle cáncer que en una mujer.



Una posible explicación es la diferencia en los sistemas inmunes de unos y otras, pero también podría ser que para los virus, las mujeres son más útiles para su propagación, ya que son contagiados durante el embarazo, nacimiento o lactancia.



Hay una presión evolutiva para ser menos dañinos en ellas, explican Francisco Úbeda y Vincent Jansen de la Royal Holloway University of London.



Para infectar a alguien, un virus necesita hacer más copias de sí mismo, por lo que enfermar al organismo que lo aloja podría acarrearle consecuencias negativas, sería como dispararse en el pie, indican.



Aún se ignora cómo es que el virus detecta si está en un hombre o una mujer, pero no se trata de algo imposible de investigar, acotan. Hay toda clase de hormonas y otras diferencias entre hombres y mujeres.



Si se encuentra ese mecanismo de identificación, podría manipularse y hacer creer al virus que se encuentra en un organismo femenino para que tome un curso de acción diferente, indican en el trabajo que publica New Scientist.