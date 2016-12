Deterioro de memoria incidental inicia desde joven

Este tipo de memoria se trata del almacenamiento de datos no intencional

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- El deterioro de memoria incidental (almacenamiento de datos no intencional) inicia en etapas jóvenes, señaló la investigadora del Centro de Investigación Biomédica de Michoacán (CIBIMI) del IMSS, María Esther Olvera Cortés.



La especialista reveló los resultados de su investigación en el marco de las festividades del 40 Aniversario del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO) del IMSS en Jalisco.



Detalló que de acuerdo con su estudio "la memoria incidental es muy sensible, su deterioro empieza a ocurrir después de los 40 años, en los adultos maduros podemos influir para detectar los cambios".



Durante su presentación denominada 'Deterioro de la memoria viso-espacial incidental e intencional durante el envejecimiento', comentó que el estudio abarcó a personas en dos rangos de edad, de 18 a 24 años y 45 a 65 años.



Indicó que para obtener los resultados se utilizó únicamente papel y lápiz y una serie de ejercicios o test que incluyeron laberintos que requerían hacer uso de la memoria para recordar en que posiciones se encontraban determinados objetos.



Manifestó que en los resultados de este análisis se pudo saber que la escolaridad no fue un factor determinante.



"Nos interesaba ver los años de estudio para ver que correlación tenía, porque la mayoría de pruebas cognitivas tienen que ver la escolaridad, aquí la mayoría eran universitarios, pero teníamos algunos de secundaria y preparatoria", expuso.



Destacó que algunos de los resultados al evaluar la memoria incidental arrojaron que nueve de 17 participantes presentaron buen desempeño.



Resaltó que en los criterios de inclusión en el grupo de 45 a 65 años se eligieron a personas que no tuvieran diabetes o hipertensión o de ser así que estuvieran controlados, que no presentaran ninguna alteración neurológica y que no se mantuvieran bajo tratamiento farmacológico durante la aplicación de los test.



"En una siguiente etapa del estudio se busca determinar las conexiones que existen en la corteza pre frontal del cerebro durante el proceso de la memoria para conocer cómo se comunica el sistema cerebral al hacer esta función", concluyó.