Miedo a perder amigos disminuye abandono de redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2016).- Un 78 por ciento de los usuarios de redes sociales declaró su deseo de abandonarlas, debido a que consideran que el hábito de consultarlas con frecuencia se convierte en una pérdida de tiempo, sin embargo el temor a perder recuerdos o amistades les impide hacerlo.



Esto lo reveló Kaspersky Lab tras hacer una encuesta en línea a cuatro mil 831 personas, las cuales respondieron ocho preguntas sobre sus hábitos al usar redes sociales como Facebook o Twitter.



La mayoría se mostró con deseos de desconectarse de las redes sociales, pero más del 60 por ciento no lo hace debido a que teme perder contacto con sus amigos.



Sin embargo, el 21 por ciento de los encuestados no mostró temor a perder a sus amistades si es que se salían de las redes sociales, pero se mantienen dentro de las mismas por el temor a perder sus recuerdos digitales como fotos, videos o mensajes.



Ante ello, la firma señala que con el miedo a perder a los amigos y conocidos, nadie puede hacer nada, pero contra el temor de no poder acceder a ciertos recuerdos sí es posible hacer algo, como guardarlos en un dispositivo de almacenamiento o en la nube.



Refiere que existen aplicaciones que permiten mantener seguros y a la mano los archivos que los usuarios consideran parte de sus recuerdos, como la app FFForget, la cual permite a los usuarios hacer copias de seguridad de sus redes socielaes para que éstas estén a la mano cuando son necesarias.



En un comunicado el jefe de Medios Sociales en Kaspersky Lab, Evgeny Chereshnev, señaló que las redes sociales son ambivalentes, por lo que la libertad respecto a usarlas o no, no debe representar sacrificio alguno para los usuarios.



"Las redes sociales pueden ser una ventaja o un peligro. Creemos que cada persona tiene el derecho en todo momento a decidir libremente qué plataformas usar o dejar por completo", dijo.



Expuso que la verdadera libertad digital no es un asunto de tener que hacer sacrificios, por lo que la firma pretende que las personas vuelvan a tener el control al contar con una copia cifrada de todos sus recuerdos digitales.



Este tipo de aplicaciones garantizan que aquellos usuarios dispuestos a conservar sus recuerdos y que no temen al distanciamiento de las amistades, puedan ir y regresar sin problemas a las redes sociales en las que interactúan con otras personas, manifestó.