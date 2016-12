Facebook comparte momentos y tendencias más comentados de 2016

Las elecciones presidenciales de EU ocupa el primer lugar

CIUDAD DE MÉXICO (08/DIC/2016).- Como cada año, la plataforma Facebook realiza una revisión de los momentos, eventos y tendencias más comentados y compartidos por las personas a nivel mundial.

A continuación, te compartimos la lista de temas globales del 2016:

1. Elecciones Presidenciales de Estados Unidos

2. Política en Brasil

3. Pokemon Go

4. Movimiento “Black Lives Matter”

5. Rodrigo Duterte & Elecciones Presidenciales de Filipinas

6. Juegos Olímpicos

7. Brexit

8. Super Bowl

9. Fallecimiento de David Bowie

10. Fallecimiento de Muhammad Ali

En abril de este año, se anunció la disponibilidad para todos de Facebook Live, por lo que también compartimos el Top 10 de videos globales, con Candace Payne, la mamá fanática de Star Wars encabezando la lista.

1. Candace Payne, Chewbacca Mom

2. Ted Yoder, Soundscapes

3. Buzzfeed, Countdown to the next presidential election

4. Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas

5. NBC News, Election results

6. Under the Hood, Video of a truck completely carved out of wood

7. Viral Thread, Population count from US to CA

8. CNN, Election results on Empire State building

9. Dena Blizzard, Pokemon Go for moms ”Chardonnay Go”

10. Super Deluxe, Election map

En México, los temas más comentados y compartidos se enlistan a continuación:

1. Protesta en Oaxaca

2. Visita del Papa Francisco a México

3. Juegos Olímpicos

4. La muerte de Juan Gabriel

5. Chapo Guzmán

6. Concierto de Roger Waters en el Zócalo

7. Pokemon Go

8. La controversia de Javier Duarte

9. NFL Monday Night en México

10. D.F. cambia de nombre a Ciudad de México.