Cigarrillo electrónico amenaza la salud pública

No existe un consenso entre los científicos sobre los riesgos o ventajas de éstos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/DIC/2016).- El director de Salud Pública estadounidense dice que el cigarrillo electrónico es una amenaza inminente a la salud de los jóvenes.

En un informe emitido el jueves, el director Vivek Murthy dijo que se requieren mayores investigaciones de los efectos de los cigarrillos de vapor sobre la salud, pero que no son inofensivos y demasiados adolescentes los usan.

"Me preocupa que los cigarrillos electrónicos tengan el potencial de crear una nueva generación de chicos adictos a la nicotina", dijo Murthy a The Associated Press. "Si eso conduce al consumo de otros productos derivados del tabaco, retrocederemos en lugar de avanzar".

Los cigarrillos electrónicos con carga de batería transforman la nicotina líquida en vapor inhalable, sin el alquitrán dañino de los cigarrillos convencionales. Se los promovió como una alternativa menos insalubre para los fumadores. No hay consenso entre los científicos sobre los riesgos o ventajas de los electrónicos, ni cómo afectan la probabilidad de que un consumidor pase a los productos convencionales o deje el hábito.

Según estadísticas federales, el 16% de los estudiantes de secundaria dijeron que habían usado el cigarrillo electrónico, y algunos de ellos dijeron que nunca habían fumado un cigarrillo convencional. Si bien no todos contienen nicotina, el informe de Murthy dice que son el producto derivado del tabaco de consumo más común entre la juventud.

La nicotina es perjudicial para un cerebro en desarrollo, cualquiera que sea el modo de consumo, dijo Murthy.

"Tus hijos no son un experimento", dijo en un aviso público emitido juntamente con el informe.

La venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad es ilegal. Meses atrás, la Administración de Alimentos y Medicamentos emitió nuevas normas que obligan a los fabricantes de artefactos que emiten nicotina a someter los ingredientes a revisión por parte de la autoridad reguladora. Los fabricantes dicen que las normas liquidarán a las compañías pequeñas y favorecerán el consumo de productos más dañinos, y es probable que cabildeen al nuevo gobierno de Donald Trump para que las derogue.

El informe de Murthy exhorta a padres de familia y trabajadores de la salud a hablar con los jóvenes sobre los peligros del cigarrillo electrónico. Dice que las autoridades locales deben tomar medidas tales como incluirlos entre los productos prohibidos en zonas libres de humo.