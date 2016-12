Mars One aplaza sus misiones al planeta rojo

La primera misión no tripulada está prevista para el 2022

CIUDAD DE MÉXICO (07/DIC/2016).- La controvertida empresa holandesa Mars One postergó varios años las fechas previstas para sus primeras misiones a Marte, con o sin pasajeros, anunció este miércoles.

"En la nueva hoja de ruta de Mars One, la primera misión no tripulada está prevista, desde ahora, para 2022" y no 2018, indicó la sociedad en un comunicado, subrayando que la primera misión tripulada partiría en 2031 y no en 2026 como había previsto inicialmente.

La empresa achacó el cambio a una "nueva estrategia financiera" del grupo, que el viernes anunció que había aceptado una oferta de compra de la compañía suiza InFin Innovative Finance AG.

Mars One quiere enviar pioneros para que se instalen de manera permanente en el planeta rojo a través de un programa, regularmente criticado, que todavía se encuentra en su primera fase.

Alrededor de 200 mil personas de 140 países se han inscrito en el proyecto, que quiere financiarse con emisiones por televisión. Solo serán seleccionadas 24 para participar en la misión, que se efectuará en seis grupos de cuatro personas.

Tras un viaje sin retorno, los participantes tendrán que vivir en hábitats pequeños, encontrar agua, producir oxígeno y cultivar sus propios alimentos.

Hasta la fecha el hombre sólo ha logrado enviar misiones robóticas a Marte, desarrolladas con éxito por la agencia espacial norteamericana Nasa, pero Estados Unidos quiere enviar astronautas a ese planeta en un plazo de dos décadas.