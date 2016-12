Ya puedes ver el ‘YouTube Rewind’ de este año

Yuya, Werevertumorro, CaeLike, entre otros forman parte del especial

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- Como cada año, YouTube preparó un video especial mostrando lo más destacado de estos 12 meses en su plataforma digital en el ya tradicional “YouTube Rewind”.

El video cuenta con la presencia de más de 200 de los youtubers más populares entre los que podemos destacar a los mexicanos Yuya, Werevertumorro y CaeLike, además de HolaSoyGerman, El Rubius, PewdiePie, entre otros.

Este especial está acompañado por música de Justin Bieber, Fifth Harmony, Nicky Jam y The Chainsmockers en una mezcla original de Major Lazer compuesta por The Hood Internet.

Esta producción especial fue grabada en 18 países y por primera vez le da la oportunidad a los usuarios de descubrir más aspectos sobre las apariciones en el video con un glosario y una guía interactiva para identificar cada cameo.

A continuación puedes ver el video: