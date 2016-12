Este es el momento más peligroso para el planeta: Stephen Hawking

El científico llama a la humanidad a trabajar en conjunto para afrontar los retos globales que se avecinan

LONDRES, INGLATERRA (02/DIC/2016).- El científico británico Stephen Hawking llamó a la humanidad a trabajar en conjunto para afrontar los retos globales como el cambio climático y la aniquilación de otras especies, debido a que "estamos en el momento más peligroso" para el planeta".



En un análisis sobre la situación mundial publicado en el diario local The Guardian, el científico alertó sobre los retos ambientales, de cambio climático, producción de alimentos, sobrepoblación, la aniquilación de otras especies, las epidemias y acidificación de los océanos.



"Esto es un recordatorio de que estamos en un momento peligroso para el desarrollo de la humanidad. Tenemos la tecnología para destruir el planeta en el que vivimos, pero no tenemos la habilidad de escaparnos de él", afirmó.



El autor del bestseller "Breve Historia del Tiempo" agregó que "quizá en unos cientos de años podremos establecer colonias humanas entre las estrellas, pero por ahora solo tenemos un planeta y tenemos que trabajar juntos para protegerlo".



Opinó, asimismo, que la reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos y el referendo en Gran Bretaña para salirse de la Unión Europea (UE) son una manifestación de "enojo" de la gente que se siente abandonada por sus líderes.



"Fue, estamos todos de acuerdo, el momento cuando los olvidados hablaron, encontrando sus voces para rechazar el consejo y guía de expertos y de la élite de todos lados", aseguró el físico.



Hawking, quien en su momento se pronunció en favor de seguir siendo parte de la UE y calificó a Trump de "demagogo", hizo un llamado para cerrar filas en favor del planeta y de trabajar juntos para protegerlo.



"Para hacerlo necesitamos echar abajo y no construir barreras entre naciones. Si queremos tener una oportunidad, los líderes mundiales necesitan saber que han fallado y que les han fallado a muchos", señaló.



El científico, que está confinado desde hace décadas a un silla de ruedas debido a una enfermedad neuromotora, advirtió que con la desaparición de empleos y de industrias completas "necesitamos ayudarle a la gente a capacitarse en un nuevo mundo y apoyarlos financieramente".



"Si comunidades y economías no pueden enfrentar los actuales niveles de migración, tenemos que hacer más para alentar el desarrollo global, y esa es la única forma en que millones podrán ser persuadidos de encontrar un futuro en su propio país".



El científico de 74 años de edad, mejor conocido por su teoría de los agujeros negros, se mostró optimista por la especie humana pero advirtió que "requerirá que las élites desde Londres a Harvard, de Cambridge a Hollywood, aprendan las lecciones del último año".



"Aprender por encima de todo algo de humildad", concluyó el científico de la prestigiada Universidad de Cambridge.



Hawking, quien vive en la ciudad de Cambridge, señaló que se siente "aislado en una torre de marfil" debido a su enfermedad neuromotora que lo tiene inmovilizado desde sus años de estudiante universitario y solo se comunica a través de un sintetizador de voz.



"Con la celebridad que resultó de mis libros y el aislamiento impuesto por mi enfermedad, siento que mi torre de marfil se está haciendo más grande", confesó Hawking.



A principios de este año, Hawking lanzó la iniciativa Unlimited World que busca desafiar un mundo crecientemente dominado por máquinas y tecnología y responder a preguntas sobre qué es lo que realmente nos enriquece como sociedad.