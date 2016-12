Google presenta lista de contenidos más buscados en 2016

La firma fundada por Larry Page abundó que a nivel mundial Harry Potter fue desbancado por el héroe Deadpool

CIUDAD DE MÉXICO (01/DIC/2016).- La aplicación de fotografía Prisma fue la herramienta más descargada durante este año, informó Google, al dar a conocer una lista de las apps, juegos, música, películas y libros más populares de 2016 en México y el mundo en Google Play.

La tecnología hecha en México no se quedó atrás y las aplicaciones más populares en la plataforma fueron Ahora México: Noticias y Videos; el servicio de comida a domicilio SinDelantal, y Yaxi, dedicada al transporte.

La firma fundada por Larry Page abundó que a nivel mundial, Harry Potter fue desbancado por el héroe alternativo Deadpool, que junto con el título "Deadpool kills the Marvel Universe", dominaron las listas de películas y libros de este año.

A su vez, el programa televisivo "Game of Thrones" fue el más popular de 2016, y como era de esperarse el juego Pokemon Go fue el preferido de los usuarios este año; en materia musical la canción "Stressed out", de Twenty One Pilots, fue la más escuchada, mientras que la app con mayor número de descargas fue Face Changer 2.

En cuanto a los gustos de los mexicanos, la firma con sede en Mountain View, añadió que "One dance", de Drake, y "This is whats you came for", de Calvin Harris, se situaron entre las preferidas, en tanto que los filmes "Deadpool" y "Zootopia" se ubicaron entre los más populares.

La firma de tecnología expuso que entre los cinco mejores libros de este año destacan "Yo antes de ti", de Jojo Moyes, y "El psicoanalista", de John Katzanbach.