YouTube Gaming llega a Latinoamérica

"Cada vez más gente consume medios a través de su dispositivo móvil. En México en particular el número de horas de video que se consumen se ha incrementado, y mucho de ese contenido es relacionado a videojuegos, hemos notado que al gamer mexicano le gusta mucho ver las transmisiones en vivo de jugadores profesionales, de torneos como League of Legends, y queremos brindarles esos contenidos bajo una misma plataforma. Si sumamos a los gamers españoles y a todos los hablantes de español en América Latina y en Estados Unidos, tenemos una China de habla española que hacen un mercado importante".

¡Juguemos!



YouTube Gaming is now available in Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Puerto Rico and Spain → https://t.co/Hn6QRGTrBV pic.twitter.com/FUoRTA7rhW