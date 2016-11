Crean proyecto para evitar distracciones de conductores

Se trata de equipar a los vehículos con cámaras que detecten el rostro de las personas y revelen al momento de manejar si se distraen

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Edwin Romo González, alumno de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), creó el proyecto "0 Distraction", para equipar a vehículos con cámaras que detecten el rostro de las personas y revelen al momento de manejar si se distraen.



El estudiante de la carrera de Mecatrónica dijo que por esta idea, que propuso junto a los estudiantes de otras casas de estudios: Griselda Araceli Domínguez Flores y Albano Manuel Cruz Abrego, fue reconocido en un workshop organizado por conocida empresa.



Detalló que la propuesta fue instalar cámaras en el vidrio frente al conductor y en el centro del techo, donde está la lámpara del vehículo, "estás vigilarían y evitarían distracciones, como el uso del celular o que el conductor se quede dormido".



Agregó que después de cinco minutos de registrar la actividad del individuo, activa una alarma que avisa el apagado automático del coche, ya sea para despertar o advertir a su usuario sobre sus acciones".



Romo González mencionó que por esta propuesta le fueron otorgados un reconocimiento y recurso económico, "trabajar con personas de diferentes universidades y carreras me obligó a crecer como individuo".



Destacó que es un reto colaborar, "no sólo con personas de otra universidad, si no de diferentes carreras, esto te abre las posibilidades y hace pensar en qué debes optar por ser multidisciplinar, ya que da ideas para hacer diferente a un proyecto".



Apuntó que le gustaría continuar con otros retos y entrar a diferentes programas de emprendimiento e innovación.



Por ello, recomendó a los jóvenes el permitirse participar en diferentes experiencias educativas, laborales y sociales que abran sus posibilidades, los reten a aprender continuamente, innovar y aplicar sus conocimientos.