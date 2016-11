Piensa en tecnología y decoración verde y aprende a ahorrar

Equipar tu casa con tecnología sustentable, te ayudará a mejorar el medio ambiente y tu economía

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- “Lo barato sale caro” no es un dicho a la ligera, mucho menos cuando el objetivo es ahorrar en cualquier sentido; sobre todo, si se trata de equipar el hogar. La cuestión no es enfocarse y comprar los artículos más económicos que se encuentran en el mercado, hay que pensar a futuro y analizar si realmente la adquisición que se realizará tendrá un beneficio no sólo decorativo, pues lo funcional debe destacar al momento de emprender un desembolso, aunque estemos hablando de un foco, un bote de basura o un boiler.

La tecnología y decoración “verde” no son nuevas en las tendencias del consumidor, pero a través de los años los fabricantes se han empeñado en ofrecer productos que realmente hagan de tu vivienda un sitio más sustentable, amigable con el ambiente y que luzca al último grito de la moda.

Los focos ahorradores son quizá uno de los artículos con los que se empiezan a transformar un sitio en sustentable, desde la cochera, la oficina o una empresa de grandes dimensiones. De acuerdo a homedepot.com, este tipo de iluminación logra ahorrar hasta 80% de energía a diferencia de las lámparas incandescentes de uso convencional.

A la fecha, ya existen modelos adaptados con sensores de movimiento que se encienden automáticamente en un alcance de hasta tres metros para que no tengas que dejar al foco funcionando toda la noche y se active solamente cuando llegues a casa o cuando haya intrusos cerca de tu hogar. Esto no solo te brindará mayor seguridad y prevención; también, verás una significativa reducción en tus pagos bimestrales de electricidad.

Otro servicio que puede representar un dolor de cabeza más allá del costo mensual, es el servicio de agua potable, al que también debes prestar atención para no desperdiciar ni una gota; principalmente el que utilizas en el cuarto de baño en donde se utiliza hasta 65% del consumo total.

En este sentido, homedepot.com destaca que diariamente se realizan hasta cinco descargas del sanitario, lo que equivale aproximadamente 50 litros solamente en este servicio, por lo que considerar cambiar tu retrete por uno ahorrador te ayudará a economizar dinero y segmentar las porciones correctas de líquido dependiendo de las necesidades fisiológicas.

Por ejemplo, procura que el tanque de descarga sea de máximo seis litros y que tenga doble descarga, es decir, una de menor cantidad de agua para los desechos líquidos y otra un poco más grande para los sólidos.

Sin distracciones

Si eres de los que presumen que se duchan en cinco minutos, para no desperdiciar agua, pero necesitas que tu boiler se caliente durante más de 15 minutos, es necesario que analices cuánto gastas de gas.

Adquirir un calentador automático, de paso (con controlador de piloto) o solar también te brindará un ahorro sustancial en este servicio. Este tipo de modelos se adaptan a la cantidad de personas o servicios que necesitan agua caliente, como regaderas o lavadoras, y se activan al momento de abrir la llave o mezcladora de esta temperatura, calentando solamente durante la actividad. El uso menor de calentadores también evita fugas o sobrecalentamientos que puedan ocasionar explosiones.

Aunque no lo parezca, el piso también es adaptable a la tecnología ambiental. Actualmente, existen materiales más resistentes que requieren de menos productos químicos para su durabilidad y aseo, lo que te permitirá reducir costos en artículos de limpieza.

Los pisos de tecnología digital no solo te proporcionan diseños que emulan los efectos y texturas del mármol, piedra o madera; también, ofrecen resistencia en su consistencia y uniformidad hasta por 50 años debido a su recubrimiento cerámico, por lo que no requieren de constante mantenimiento, además de que esquivan la humedad y generación de hongos o plagas.

SENSOR

Adiós a las sorpresas

El ritmo laboral ocasiona que la mayor parte del día estemos fuera del hogar, y aunque pensamos que por no utilizar constantemente los electrodomésticos las cuentas de luz, gas y agua deberán llegar con bajos costos, la realidad es que algunos de estos aparatos tienen fugas o son propensos a descargas o cortocircuitos.

Para evitar sustos, es recomendable invertir en un sensor eléctrico que detecta los verdaderos niveles o caídas de energía que ha utilizado después de estar en acción; principalmente, aquellos de gran impacto como el horno de microondas, el refrigerador y la lavadora. Este sensor se conecta directamente al enchufe y en cuestión de minutos te indica cuánta energía has empleado.

LA CIFRA

5 descargas del sanitario equivalen aproximadamente a 50 litros de agua.