Redes toman medidas contra sitios de noticias falsas

Facebook y Google son acusadas de favorecer a candidatos en elecciones de EU

GUADALAJARA, JAL (15/NOV/2016).- Facebook y Google comenzaron a tomar medidas para limitar a los sitios de Internet que difunden noticias falsas: aunque no pueden detenerlos del todo, de manera que seguirán apareciendo en búsquedas, sí les impedirán que obtengan anuncios de publicidad, con el fin de cortarles los ingresos.



Ambas empresas anunciaron estas decisiones después de que, durante las campañas electorales en Estados Unidos, fueron acusadas de favorecer contenidos positivos para un candidato y negativos para el rival, un dato clave si se considera que en ese país casi la mitad de los adultos se informa no a través de medios de comunicación profesionales, sino vía redes sociales.



Las dos compañías negaron las acusaciones y argumentaron que sus algoritmos obedecen a los hábitos de consumo de las audiencias, pero muchos usuarios mantuvieron la crítica ante noticias falsas como la que señalaba que el papa Francisco apoyaba al republicano Donald Trump, o ante la revelación del sitio Buzzfeed acerca de un equipo de Macedonia que creaba sitios con noticias falsas sobre Hillary Clinton.



Ayer lunes, Google anunció que impedirá que sitios de noticias falsas accedan a su servicio de publicidad AdSense, y poco después Facebook anunció que usará su herramienta Audience Network para controlar la publicidad del mismo tipo.



Los ingresos de publicidad son la principal fuente de beneficios de Google y Facebook: no sólo implican ingresos, sino que también les dan información para desarrollar nuevos servicios.



Apenas el viernes 11 de noviembre, durante una conferencia en Facebook Live, el dueño de la red social Mark Zuckerberg criticó la suposición de que su plataforma influyera en la elección, pero al día siguiente, en su propio perfil, admitió que falta control para las noticias falsas.



"Nuestra meta es que todo tenga sentido y entre nuestras responsabilidades está evitar que las noticias falsas se difundan (...) Identificar la 'verdad' es complicado. Mientras que algunas historias falsas pueden ser desmontadas fácilmente, una gran cantidad de contenido, incluso desde fuentes convencionales, suele tener la idea general correcta pero con detalles erróneos u omitidos (...)".