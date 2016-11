Misteriosos restos metálicos se estrellan en el norte de Myanmar

El objeto tiene forma de barril, podría ser parte de un satélite o una aeronave china

NAIPYIDÓ, BIRMANIA (11/NOV/2016).- Un cilindro metálico de grandes dimensiones que podría ser parte de un satélite o una aeronave china, cayó del cielo en una zona minera de jade en el norte de Myanmar, informaron medios estatales.



El misterioso objeto tiene forma de barril, de 4.5 metros de largo y más de un metro de diámetro, y se estrelló en un terreno que es propiedad de una empresa minera en el municipio de Hpakant, del norteño estado de Kachin.



Al mismo tiempo cayó otra pieza metálica más pequeña, con inscripciones en idioma mandarín, pero ésta atravesó el techo de una casa ubicada en un pueblo cercano, sin causar heridos, informó el diario estatal New Global Light of Myanmar.



Las autoridades están tratando de confirmar el origen de las piezas metálicas, que parecen ser parte de un satélite o piezas del motor de un avión o un misil, aunque por las inscripciones de la pieza pequeña procederían de China, según el reporte.



Imágenes que circulan en las redes sociales mostraron lo que parecía ser piezas de equipamiento tecnológico y cableado en el interior del gran cilindro.



Los residentes locales dijeron haber escuchado una fuerte explosión la víspera antes de que el trozo de metal se estrellara en el suelo y luego rebotó unos 50 metros a través de la zona minera antes de detenerse en el lodo.



El extraño acontecimiento tuvo lugar el mismo día en que la prensa estatal china informó la reciente puesta en marcha de un satélite en el espacio.



"No se pudo confirmar si el lanzamiento del satélite y los objetos metálicos que se encuentran en el estado de Kachin estaban relacionados", dijo el New Global Light of Myanmar.



Hpakant es el centro de la multimillonaria industria de jade en Myanmar, que alimenta una voraz demanda de la piedra en la vecina China.