Más de 20 billones de 'gadgets', conectados a Internet en 2020

Esta cifra representa un espacio muy amplio para los ataques informáticos

CIUDAD DE MÉXICO (08/NOV/2016).- Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estiman que para 2020 habrá entre 20 y 25 billones de dispositivos conectados a Internet, lo que representa un espacio muy amplio para los ataques informáticos.



En 1988 se calculaba que en el mundo había 60 mil dispositivos conectados a Internet, en la actualidad casi la cuarta parte de la población utiliza teléfonos inteligentes.



Dentro de cuatro años, se estima que habrá cuatro billones de esos aparatos, lo que se sumará al Internet de las cosas hasta alcanzar en conjunto los 20 o 25 billones de objetos como relojes, cámaras, televisiones, autos y teléfonos conectados.



El director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo Chagolla, destacó la importancia de impulsar la docencia, investigación, difusión del conocimiento y desarrollo tecnológico, ante la creciente digitalización del mundo.



"En la sociedad global permanentemente conectada en la que vivimos, la información se ha convertido en uno de los activos más importantes y valiosos, y debe protegerse, al igual que los dispositivos donde se procesa y almacena, y las redes por las cuales se transfiere, pues son vulnerables ante ataques cibernéticos", indicó.



A su vez, el responsable del Laboratorio de Seguridad Informática del Centro Tecnológico de la FES Aragón, Leobardo Hernández, explicó que en las empresas las políticas de seguridad no son implementadas y hay mucha vulnerabilidad al software malintencionado.



En un comunicado difundido por la máxima casa de estudios, recordó que tan solo este año se ha pagado alrededor de un billón de dólares en rescates por secuestro de información (ransomware).



Indicó que los ataques informáticos de todo tipo produjeron en 2015 ganancias mundiales para el cibercrimen por tres trillones de dólares, cifra que podría aumentar en 2021 a seis trillones de dólares.



Ante ello, recomendó no abrir correos electrónicos hasta estar seguros de quién los envía, verificar la cuenta, no ingresar a las ligas incrustadas en correos; actualización de software y, principalmente, respaldar la información usando la regla de 3-2-1, es decir, tres copias en dos medios diferentes y uno de ellos fuera de sitio.



El coordinador del Centro Tecnológico de la FES Aragón, Martín Ortiz León, resaltó la necesidad de que los futuros ingenieros se mantengan actualizados para responder a las necesidades del entorno laboral, especialmente en las áreas que se desarrollan de forma acelerada como la computación.



En su oportunidad, el gerente de ingeniería de preventa para Fortinet México, Sebastián Russo, refirió que el crecimiento en el número de dispositivos conectados a Internet es de tres billones más por año de aquí a 2020 e incrementa las amenazas en aproximadamente 10 mil veces a lo acostumbrado.



Entre 2015 y 2016 el 'malware' creció mil 351 por ciento y se cree que una de cada seis compañías está infectada por ese software malintencionado sin saberlo.



"Nuestro centro de investigación y prevención de amenazas hace un par de años publicaba dos veces al día una actualización de la base de datos de virus o nuevos virus detectados para nuestros dispositivos; hoy se hace cada hora", resaltó.



En México hay 54 millones de usuarios de Internet; para 2020 habrá más de 40 millones en el rango de 15 a 35 años de edad, quienes consumen el mayor contenido que ofrece la red.



En la actualidad, se estima que tres de cada cinco usuarios usan el smartphone para buscar productos, servicios o comparar precios.



La experta de la firma Sec360, Erika Saucedo, informó que el principal ataque en la red es el hackeo y el tiempo que se llevan en ingresar a un sistema, en la mayoría de los casos es de segundos.



"Los ataques más comunes en 2015 fueron los mismos que en 2014, esto porque se tienen las mismas estrategias de aseguramiento, no se corrigen los temas recurrentes y se cometen los mismos errores. Por eso, no debe perderse de vista que la seguridad no es un estado, es un proceso", puntualizó.