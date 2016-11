La Tierra vive su sexta gran extinción en masa

La recolección intensiva así como la globalización llevarán a la Tierra a una nueva gran extinción, como la que acabó con los dinosaurios

CIUDAD DE MÉXICO (05/NOV/2016).- El mundo vive la sexta gran extinción en masa, la cual acontece en el Holoceno, última y actual época geológica, advirtió el micropaleontólogo Eustoquio Molina.



Aunque las cifras "pudieran ser exageradas", el especialista refirió que los últimos reportes de biólogos indican que al año se extinguen 30 mil especies, 72 al día y tres a cada hora.



"A veces la extinción se acelera y da lugar a un evento de extinción que involucra a muchas especies, lo que sería una extinción en masa", dijo el geólogo, de acuerdo con un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).



El científico español detalló que existieron "muchos" eventos de extinción en masa, pero sólo cinco "grandes", entre ellos la extinción del límite Cretácico-Paleógeno que causó la desaparición de los dinosaurios.



"La causa desencadenante de la sexta extinción es la extraordinaria proliferación de nuestra especie, pues hemos pasado en muy poco tiempo a ser más de siete mil millones de habitantes, con un aumento de 100 millones de humanos por año", explicó.



"El hombre la ha provocado por la caza, pesca y recolección intensiva y no sostenible; por la introducción e invasión de especies exóticas promovida por la globalización, y la destrucción y contaminación de los hábitats naturales", añadió el académico de la Universidad de Zaragoza.



Molina comentó que la extinción obedece a tres etapas: la dispersión del homo sapiens por todo el mundo; el inicio de la agricultura; y la industrialización y el cambio global.



"La quema de combustibles fósiles produce bióxido de carbono y éste produce a su vez el efecto invernadero y su concentración va paralelo a las glaciaciones. Las glaciaciones registradas en el pasado nunca superaron las 280 partes por millón y ahora estamos llegando a las 400 partes por millón", lamentó.



El investigador dijo que por el momento la temperatura no subió demasiado, sin embargo, es cuestión de tiempo "porque cuando el hielo de los polos y los glaciares se derritan aumentará el nivel del mar de manera importante".



Sostuvo que el Polo Norte comenzó a derretirse sin grandes problemas, sin embargo, recalcó que si lo mismo sucediera en el Polo Sur, aumentaría la temperatura y el nivel del mar subiría un metro.



Además, expresó que Groenlandia tiene hielo acumulado en 84 por ciento de su superficie, y en la actualidad cada año se incrementa de tres milímetros a un centímetro el nivel del agua en los océanos.



"Pero aún queda hielo acumulado en los polos y glaciares, lo que hará que el nivel aumente más afectando considerablemente las zonas costeras, este proceso, no obstante, llevará siglos", afirmó el doctor en Ciencias Geológicas (Paleontología).