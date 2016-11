Volar y competir como si fueras un dron

Realizan una carrera de drones como parte de las actividades en el Open Mind

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Ángela Jacques siente hormigueo en las manos de tanto que ansía volar un dron. Mientras le toca su turno, narra la carrera que tres pilotos realizan como parte de las actividades del Open Mind Festival. El circuito ubicado frente al edificio Mind se asemeja a una pista de carreras pero los obstáculos son distintos: aros y arcos por los cuales los vehículos aéreos deben pasar sin golpearse o caer.



Después de tres vueltas uno resulta vencedor y la competencia se termina. Las hacen para practicar y hacer demostraciones aunque para ellos la emoción es la misma. Ahora es el turno de Ángela. Se pone unos visores y con el espacio aéreo para ella sola eleva su dron. Con un control lo vira a la derecha, luego a la izquierda, entra a un aro y pierde el control ... Ahora su panorama es el suelo.



"La adrenalina del vuelo es mucha porque sientes que vas arriba del equipo, una experiencia fuera del cuerpo en el que dejas de pensar que estás donde estás parado o sentado y sientes que estás arriba, cuando te estrellas sientes que también te estrellaste, el cerebro se desconecta, que lo que estás sintiendo es lo que el dron siente, para mí es muy emocionante, es una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida y creo que es algo que comparten los pilotos que están en esto", explica Jaques.



La piloto dice que este tipo de actividades les sirve para dar exposición y que crezca el interés de la comunidad, además de poder explicar la forma segura de utilizar estos equipos. "Pueden llegar a ser peligrosos si no los sabemos utilizar, a nosotros nos sirve mucho porque es la manera en que la gente se acerca a esta tecnología".



Buscan profesionalizar las carreras

Ángela Jacques platica que hace dos o tres años entró al vuelo de drones gracias a la empresa Think Air, que tiene junto a su socio Jaime Capelo, que utiliza los vehículos para actividades como cartografía y percepción remota. "A finales de 2014 nos encontramos con los drones de carreras, y comenzamos a movernos un poco en el gremio hasta formar la comunidad. Tenemos un año y medio organizando carreras en el país, llevamos nueve nacionales, varias de las más importantes y más grandes han sido en Guadalajara, colaboramos con Dron Project y el México Dron Fest para hacer este tipo de carreras y desde entonces ha sido súper divertido, hemos viajado por todo el mundo".



Jacques señala que para 2017 el reto es comenzar con competencias regionales en el noroeste, noreste, bajío, centro y sur que culminará en el México Dron Fest , ya que ya hay los pilotos suficientes para hacerlo. "En el país somos como unos 50 pilotos, aún poquitos, aunque hay otros que no están activos en carreras. FPV significa first person view o visto en primera persona , ya que los drones tienen unas cámaras pequeñas que transmiten videos a los 'goggles' que usamos, todo este tipo de carreras son de FPV porque usamos estas camaritas. Nuestra organización se llama FPV racing México, hacemos carreras de drones. Nuestra meta en 2017 es ya tener un formato profesional de competencia deportiva".



Ángela subraya que los interesados en formar parte de la comunidad de pilotos no necesitan requisitos especiales. "Pueden llegar en cero, nos pueden contactar en redes sociales como FPV México, nos pueden consultar en donde comprar, también hay mucho que saber sobre paqueterías, asesoramos y los podemos a armarlo configurarlo".



Precios

De acuerdo con la especialista, un dron cuesta alrededor de 300 dólares, las baterías 50 dólares y los controles y 'goggles' desde 50 dólares.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ