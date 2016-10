Pokémon Go se disfraza para Halloween

CIUDAD DE MÉXICO (26/OCT/2016) .- El festejo de Halloween se acerca y el mundo virtual lo sabe y se adapta a la temporada para vestirse como en la vida real, tal es el caso de Pokémon Go , que disfraza a sus personajes para el Día de Brujas. Con el objetivo de tener una mayor conectividad con los jugadores, los responsables de sacar a caminar a buena parte de la población gracias al uso de la realidad aumentada, anunciaron algunos cambios por temporada, que estarán disponibles a partir de hoy y hasta el 1 de noviembre del presente año. La campaña se llama trik-or-treat trainers, donde los entrenadores Pokémon recibirán caramelos virtuales, cada que se atrape o consiga que un personaje rompa su cascarón y llegue al mundo, y obtendrá el doble de dulces cuando intercambie pokémones. Pero, no sólo el entrenador se verá beneficiado con los festejos de Halloween, ya que la compañía Nintendo señaló que al llevar al Pókemon en la aventura, éste ayudará a que la caza de dulces sea más fácil, al multiplicar su velocidad por cuatro. Además, se anunció que la temática del festejo incluirá a los personajes del juego disfrazados y dispuestos a asustar a los usuarios y a los amigos de éstos. Con estos cambios, los programadores pretenden que los gamers tengan una experiencia de juego más apegada a lo que ocurre en el mundo real.

