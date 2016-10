Embarazadas jóvenes, con mayor riesgo de sufrir infarto cerebral

El embarazo duplica el riesgo de ACV en las mujeres de 12 a 24 años

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (24/OCT/2016).- Los médicos han advertido desde hace mucho tiempo que el embarazo tardío aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), pero un estudio publicado el lunes sugiere que solo las embarazadas muy jóvenes enfrentan un mayor riesgo.

El embarazo duplica el riesgo de ACV en las mujeres de 12 a 24 años, hasta seis semanas después del parto, respecto a aquellas en el mismo grupo etario no embarazadas, según el estudio.

Sin embargo, un embarazo en la franja de 35-45 años no parece aumentar el riesgo de ACV en comparación con las mujeres de la misma edad no embarazadas, e incluso lo reduce en las de 46-55 años, determinó el estudio publicado en línea en la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) Neurology.

Los autores analizaron los casos de 19.146 mujeres que fueron hospitalizadas por un accidente cerebrovascular entre 2003 y 2012 en el estado de Nueva York, de las cuales 797 (4.2%) estaban embarazadas o habían dado a luz recientemente.

El estudio determinó que la tasa de ACV entre las embarazadas de 12-24 años o que acaban de parir era de 14 por cada 100 mil, frente al 6.4 por cada 100 mil de sus contemporáneas no embarazadas.

Para las mujeres de 25-34 años, las tasas fueron respectivamente de 21.2 y 13.5 por cada 100 mil.

El embarazo no parece influir entre las mujeres de 35 a 44 años: la incidencia de ACV fue de 33 por cada 100 mil en las gestantes y 31 por cada 100 mil en las demás, una diferencia mínima.

Y entre las de 45 a 55 años, el embarazo reduciría el riesgo de accidente cerebrovascular, con 46.9 casos por cada 100 mil respecto a una incidencia de 73.7 por cada 100 mil en mujeres que no están embarazadas.

Por otra parte, la tasa de mortalidad vascular fue menor en las mujeres encinta que en aquellas que no esperaban un niño.

Se necesita más investigación para determinar por qué el embarazo aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en las jóvenes, afirmó el estudio.