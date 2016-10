Samsung lanza en EU servicio gratuito para reemplazar el Note 7

La empresa ofrece un celular sin costo a los viajeros en los principales aeropuertos del país

SEÚL, COREA DEL SUR (19/OCT/2016).- El gigante de la electrónica de Corea del Sur, Samsung Electronics Co., lanzó en Estados Unidos un servicio gratuito para reemplazar los Galaxy Note 7, prohibidos en los aviones por motivos de seguridad.



La firma surcoreana ofrecerá a los compradores del Galaxy Note 7 que tengan que salir del país, un teléfono inteligente alternativo sin costo en los principales aeropuertos de Estados Unidos, a través de unas ventanillas preparadas al efecto, destacó la agencia Yonhap.



La medida tiene lugar después de que Samsung anunció la cancelación de la producción y venta de su último teléfono inteligente por problemas de batería que causan que el aparato se incendie, para facilitar otros teléfonos alternativos a los clientes que no tuvieron tiempo de cambiar o devolver dicho modelo.



Las autoridades estadounidenses anunciaron, el viernes pasado, la prohibición de llevar a bordo en los aviones el Galaxy Note 7.



El servicio gratuito está operando también en Corea del Sur, Australia y otros aeropuertos internacionales.



La producción del Galaxy Note 7, que salió al mercado el 19 de agosto, se detuvo el 11 de octubre de forma permanente y se aconsejó a los consumidores dejar de usarlo, debido a fallas de seguridad.



Se estima que a pesar de los riesgos e incentivos, al parecer la mayoría de los usuarios se han dicho muy satisfechos con el Galaxy Note 7, ya que "no pueden encontrar fácilmente un modelo alternativo", según el reporte.



En tanto, la empresa tecnológica surcorena Samsung estima una pérdida de tres mil 100 millones de dólares en su beneficio operativo en los próximos seis meses por la retirada del smartphone.



Dos días después de revisar a la baja sus previsiones de beneficios para el tercer trimestre de 2016, el gigante surcoreano publicó un nuevo aviso sobre resultados que conciernen los seis meses siguientes.



Samsung calcula que el impacto será de unos 2.5 billones de wones (dos mil 200 millones de dólares) para el cuarto trimestre de 2016 (octubre-diciembre).



Para el trimestre de enero a marzo de 2017, Samsung Electronics pronostica pérdidas de un billón de wones (880 millones de dólares).