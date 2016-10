Fracturas de cadera, riesgo para adultas mayores

Problemas respiratorios, cardiacos y diabetes son las principales patologías agregadas que se complican con la fractura y llevan a la muerte

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- Una de cada cinco mujeres de la tercera edad que sufre fractura de cadera tiene altas posibilidades de fallecer después del primer año del accidente, derivado de la comorbilidad que se presenta, señaló el especialista Francisco Ruiz González.



El jefe de la Clínica de Osteoporosis del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde agregó que problemas respiratorios, cardiacos y diabetes son las principales patologías agregadas que se complican con la fractura y llevan a la muerte.



Manifestó que una de cada cinco pacientes que sufre de fractura de cadera quedará con algún grado de discapacidad para valerse por sí misma.



Resaltó que la osteoporosis es la disminución de la estructura del hueso que ocurre en las mujeres a partir de la quinta década de vida y en los hombres en la sexta.



Indicó que el problema de la osteoporosis es que no duele, no hay una sintomatología que avise de la enfermedad, en muchas ocasiones el primer aviso de que alguien tiene osteoporosis es la fractura, que principalmente se da en la muñeca, la columna y la cadera.



"Si tomamos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas arriba de 50 años va a tener osteoporosis en algún momento de su vida, si esta estadística la llevamos a Jalisco, probablemente en el estado haya alrededor de 400 mil personas con osteoporosis en este momento", expuso.



Ruiz González señaló que la Clínica de Osteoporosis, que tiene 14 años de laborar, está certificada desde 2005 por la International Society for Clinical Densitometry (ISCD) y por la Asociación de Metabolismo Óseo y Mineral.



Detalló que en 2015 realizaron dos mil 900 densitometrías de columna y cadera y se brindaron más de mil 500 consultas de osteoporosis.



Destacó que de la población de pacientes estudiada durante 2015, 30 por ciento no presentó la enfermedad, 25 por ciento presentó osteopenia (la primera fase de la pérdida de la masa ósea sin llegar a ser osteoporosis) y 45 por ciento de los pacientes, osteoporosis.



Enfatizó que la incidencia de osteoporosis, detectada en la Clínica del Antiguo Hospital Civil, se debe principalmente a que las pacientes que llegan a recibir atención médica son referidas de otros servicios o de otros hospitales.



Dijo que presentan factores de riesgo, fracturas previas y patologías agregadas como diabetes y obesidad que incrementan la probabilidad de tener osteoporosis.