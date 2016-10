Investigan muerte de unas 10 mil ranas gigantes en Perú

La causa sería por supuesta contaminación en un río que desemboca en el Lago Titicaca

LIMA, PERÚ (17/OCT/2016).- Perú investiga la muerte de unas 10 mil ranas gigantes por supuesta contaminación en un río que desemboca en el Lago Titicaca, en la región Puno, fronterizo con Bolivia, informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

"En base a las declaraciones de los pobladores y a las muestras halladas días después del incidente, se presume que más de 10 mil ranas fueron afectadas en alrededor de 50 kilómetros", indica el comunicado del Serfor.

La entidad indicó que especialistas evaluaron a los especímenes muertos a lo largo del río Coata, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Lago Titicaca (sur), ubicado a 3 mil 812 metros de altitud.

Las ranas son del tipo Telmatobius spp., conocida como rana gigante del Titicaca, una especie considerada en peligro de extinción.

En una primera inspección, los especialistas ubicaron 500 ranas en una franja de 200 metros. Serfor precisó que actuaron de forma inmediata tras recibir la alerta de Maruja Inquilla, representante del Comité de Lucha contra la Contaminación del río Coata.

"Me he visto obligada a traer a las ranas que murieron porque las autoridades no se dan cuenta de cómo estamos viviendo, no tienen ni idea de cuál es la magnitud de la contaminación. La situación es desesperante", dijo Inquilla, quien lideró una protesta de pobladores que llevaron un centenar de los anfibios a la plaza de armas de Puno para llamar la atención de la autoridades.

"¿Dónde están los ambientalistas? ¿Por qué el estado es indolente? Se necesita cuanto antes una planta de tratamiento de aguas servidas", sostuvo.

Las muestras obtenidas por el Serfor, en coordinación con los especialistas Roberto Elías y Enrique Ramos del Zoológico Denver, serán evaluadas para determinar el motivo la muerte de los especímenes e iniciar las investigaciones correspondientes.