Gears of War 4 ya está disponible en México

Con nuevas armas, ambientes y mejores gráficos, se estrena el videojuego

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2016).- Luego de 25 años de que Marcus Fénix y sus compañeros derrotaran a los Locust con la bomba de imulsión, la historia continúa, pues una nueva generación de héroes aparece, la cual es guiada por el hijo de Marcus, para enfrentar una amenaza desconocida.



Con nuevas armas, ambientes y mejores gráficos este 11 de octubre se estrenará el juego de Gears of War 4, título exclusivo para Xbox One, en el cual los seguidores de la saga estarán peleando codo a codo al lado de JD Fénix, hijo de Marcus Fenix, quien fuera el protagonista principal en la trilogía original.



El título se presentó para México, con un evento donde los fans pudieron disfrutar del juego, así como de diversas actividades entorno al mismo.



En el marco de la presentación del juego, el director de Xbox México, Elías Campos, dijo que México es uno de los principales consumidores de videojuegos y se observa que esta saga es una de las más esperadas para el público.



"Es una saga que viene para la nueva generación, le está yendo increíble al juego. Esto se observó en la preventa del juego. Hace 10 años lanzamos el primer Gears y en este tiempo se ha formado una gran comunidad de fans en México, y queremos celebrar con ellos la llegada del juego, por ello la presentación", comentó.



En entrevista, expresó que para la firma, el público mexicano es muy importante, por ser uno de los principales consumidores de videojuegos de Latinoamérica.



Por ello, han traducido el Gears al español de México, así como lanzamientos de productos exclusivos para la región.



"El juego viene doblado al español de México y esto se realizó desde la primera entrega. Además toda la campaña publicitaria también se tradujo, a fin de que sea una experiencia diferente para los fanáticos".



Destacó que tienen una tarjeta live de 12 meses de edición limitada, la cual sólo está en México, diseñada por la artista mexicana Haku. Ella fue quien dibujó la portada de la caja del juego. "Estamos innovando e invirtiendo en el mercado mexicano", detalló.



Además para incentivar al mercado mexicano a disfrutar de la experiencia de la nueva generación de videojuegos decidieron hacer más accesibles su consola Xbox One, al bajarla de precio a pesar del tipo de cambio.



Ello porque así se acerca a los fans a la experiencia de juego que contienen el Xbox One y The Coalition, quien es la desarrolladora del Gears of War 4", detalló el directivo.



Luego de los acontecimientos de las tres primeras entregas, Gears of War 4 muestra la evolución de los personajes y la humanidad y brinda una experiencia de juego que se extiende más allá del modo historia, pues la campaña continúa en modo multiplayer, con nuevas mejoras.



Xbox para agradecer a sus fans organizará el Fan Fest en ciudad de México, el cual se llevará a cabo en la Expo Santa Fe del 11 al 13 de noviembre.