Cinco razones de la grasa abdominal y cómo eliminarla

¿Qué hacer? Primero que nada: evitar azúcares y carbohidratos procesados

CIUDAD DE MÉXICO (08/OCT/2016).- La grasa abdominal es el diablo; es fácil de conseguir y difícil de eliminar… así como el peso en general. Y no sólo eso, muchas investigaciones demuestran que el tamaño de la cintura es un factor de riesgo para diferentes enfermedades. ¿El culpable? La grasa visceral.

La grasa visceral, la cual rodea los órganos internos es metabólicamente activa, es decir, libera químicos en el cuerpo que provoca que se oxiden. En conclusión, la grasa abdominal daña a los órganos, los vasos sanguíneos y eleva el riesgo de tener presión alta, colesterol, infartos, problemas del corazón, diabetes, algunos cánceres y demencia.

Pero basta de malas noticias. ¿Qué podemos hacer para eliminarla? Primero que nada: evitar azúcares y carbohidratos procesados. Tampoco te haría nada mal pararte de la silla y activarte. Créeme, esto no es nada que no hayas escuchado o leído anteriormente, pero eso no lo deja de hacer importante.

1. Tu mamá tenía cuerpo de manzana: El lugar en donde se acumula la grasa se verá determinado principalmente por tus genes. Piensa rápido en tu familia, ¿La mayoría tiene cuerpo de manzana? Aquellos genes obviamente no te ayudarán en lo absoluto, pero también te da una idea de qué tienes que hacer para prevenirlo.

2. Cambios hormonales: Durante la menopausia, incluso las chicas con cuerpos de pera, que cargan su peso en las caderas y muslos, empiezan a tener grasa en el vientre. Y es una caída de estrógeno, junto con un metabolismo lento por la edad, los que hacen que la grasa busque la forma de acumularse en otros lugares.

3. Síndrome de Ovario Poliquístico: El síndrome de ovario poliquístico es del demonio. Las chicas que sufren de éste tienen niveles de testosterona altos y se encuentran subiendo de peso constantemente, especialmente en la zona del vientre. En estos casos no se puede hacer mucho, mas que acudir con un doctor para seguir un tratamiento.

4. Duerme mucho (o muy poco): Dormir cinco horas al día o menos ha sido vinculado con el incremento de grasa abdominal, así como dormir ocho horas o más. Si no duermes lo suficiente, tu metabolismo disminuye para preservar energía. Y si no duermes mucho… bueno, todavía no hay explicación para ese caso en específico, pero los expertos dicen que podría ser porque te quita horas de actividad.

5. Mucho estrés: Hay una gran cantidad de investigaciones que sugieren que aquellos que acumulan grasa abdominal, lo hacen porque están bajo mucha presión, y, al final, acelera la producción de una hormona llamada cortisol, la cual altera todo, desde los antojos, hasta la química corporal.