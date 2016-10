Obesidad en México aumenta, según hospital

La cifra pasa de 14 mil casos registrados en el país en el año 2015, a 19 mil casos reportados en lo que va del 2016

MONTERREY, NUEVO LEÓN (08/OCT/2016).- Durante este año se han incrementado alrededor de un 35 por ciento los nuevos casos de obesidad en México y se mantiene como un creciente problema de salud pública, reveló el Hospital Universitario (HU).



De acuerdo con cifras presentadas por la institución de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la cifra pasó de 14 mil casos registrados en el país en el año 2015, a 19 mil casos reportados en lo que va del 2016.



El jefe del Departamento de Medicina Interna del HU, Dionicio Galarza Delgado, subrayó que Nuevo León se ha convertido en uno de los estados líderes del país en este grave problema de salud pública.



Mencionó que "la prevalencia a nivel nacional de sobrepeso y obesidad es de 71.3 por ciento, y las cifras en la entidad alcanzan el 77 por ciento en varones y el 74 por ciento en mujeres".



"A pesar de la implementación de políticas públicas de salud, siguen ocurriendo complicaciones en morbilidad cardiovascular, sobre todo con diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, embolias cerebrales, entre otras enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad", dijo.



Lo anterior, indicó, es asociado a pérdida de años de vida saludable, menor productividad, incremento de los costos llamados indirectos, esto debido a que los pacientes ya no pueden trabajar.



En este escenario, se llevó a cabo el simposio anual ''Manejo integral del sobrepeso y la obesidad''.



"Es un evento muy importante, organizado anualmente por Medicina Interna, que se hace ante una problemática como ésta, que es la obesidad, un tema que es muy importante a nivel nacional y mundial", expresó.



Galarza Delgado refirió que una de las principales causas del sobrepeso y obesidad es el sedentarismo, debido a que la gente no acostumbra a realizar ningún tipo de actividad física y prefieren estar mayor tiempo en la computadora o celular.



Esto, enfatizó, ha afectado en gran medida a los niños quienes desde muy temprana edad utilizan estos aparatos.



"Tenemos que cambiar el paradigma del gordito feliz, sabemos que las personas con obesidad tienen una multiplicidad de patologías no solamente médicas sino también desde el punto de vista psicológico", señaló.



Sostuvo que " tristemente vemos cómo los pequeñitos, donde hace unas décadas había uno o dos niños gorditos en cada salón, ahora vemos que esto se ha aumentado hasta un 20, 30 o 40 por ciento, entre sobrepeso y obesidad, y esos niños son víctimas de bullying".