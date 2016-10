'La ciencia es creatividad, imaginación e invención'

Es necesario crear nuevos canales y formas de comunicar la cultura científica a toda la población

'La idea básica de la divulgación es llevar la ciencia al público y ayudar al hombre común a superar sus temores en relación a la ciencia'.

Manuel Calvo Hernando

GUADALAJARA, JALISCO (08/OCT/2016).-Escuchamos el concepto divulgación científica y muchas veces no se termina de entender el término fuera de la comunidad científica, sin embargo, si entendemos la divulgación como la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, vemos que cada vez ha adquirido un papel protagónico en la sociedad. La labor profesional ha crecido desde el siglo XX, en especial en México, donde tenemos una sociedad en la que es necesario crear nuevos canales y formas de comunicar la cultura científica a toda la población.

Por ello, la profesionalización de los divulgadores de la ciencia es primordial, pues es necesario que posean los elementos que les permitan incursionar en estas labores con una buena formación, como lo identifica y trabaja en ello La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Pero una vez que se tienen las herramientas, es necesario pensar en las formas de cómo comunicar a la gente “común”, las estrategias de comunicación.

Es ahí donde radica el gran reto, pues la realidad es que lo primero que viene a la mente cuando se habla de ciencias, es pensar en algún método exacto al que se tiene que llegar, una fórmula precisa la que se debe de seguir. Entonces tenemos a grupos de científicos como The Big Van Theory, que han encontrado la perfecta combinación entre ciencia, humor y monólogos. Se debe pensar en nuevas formas de acercar las ciencias a todas las personas, pues el gran poder que aportan, específicamente las ciencias exactas, a países en vías de desarrollo como México es innegable.

Liliana García

ECOS DEL DEBATE

“En México, se debe preponderar la enseñanza de ciencia y tecnología en la educación pública”

“México cuenta con elementos que se pueden enriquecer y uno es la educación; Se debe fomentar más interés en la enseñanza de ciencia y tecnología a la sociedad. La innovación es esencial para crear un mayor desarrollo de oportunidades y dar un enfoque integral para el cambio. Promover nuevas formas de aprendizaje que proporcionen las herramientas necesarias para generar proyectos; Esto sentará las bases de un México más preparado con crecimiento para todos”.

Charlene Hernández Kelley, participante Mar Adentro

“No hay vuelta atrás, debemos adaptarnos al inminente cambio, la Ciencia acompañada de la Tecnología han marcado el cambio en el mundo y la educación no es ajena a esto. Si nos preparamos en una escuela con fines de desarrollo personal o para ser útiles al funcionamiento social tenemos que considerar las circunstancias actuales y futuras, se debe preponderar la educación no en enseñar la ciencia y tecnología sino en usar la ciencia y tecnología como herramientas de aprendizaje para todas las disciplinas”.

Margarita Berenice Rosas Huerta, colaboradora Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Científicos sobre ruedas

Cada vez vemos de forma más recurrente cómo la comunidad científica busca abrirse camino en la divulgación del conocimiento, dentro de la misma comunidad el intercambio de información, no sólo a nivel local sino mundial, ha sido un proceso que ha dado pasos agigantados y que de cierta manera se ha dado de forma más integral. Sin embargo una de las responsabilidades de los científicos, indistintamente de la rama de la ciencia a la que se dedican, es la capacidad que tengan por comunicar al resto de la sociedad los avances logrados.

También es cierto, ya se ha superado la idea que sólo mediante la publicación de textos, esta información llegue a las demás personas, pero sobre todo, que ésta sea comprendida. Aquella imagen del científico en un entorno aislado, trabajando sólo para su propia comunidad, ha ido cambiando por una comunidad científica con mayor contacto con otras ciencias sociales.

The Big Van Theory lo tiene muy claro, su objetivo es acercar la ciencia para todos y la manera en que lo hacen, les ha permitido entender que en muchas ocasiones no se trata de un desinterés o apatía de la sociedad hacia las ciencias, ni conciben un papel determinante en los medios de comunicación y los espacios que brindan a contenido científicos, tiene que ver con una brecha entre el lenguaje científico y un lenguaje más comun y universal que permita el entendimiento de los avances en esta rama.

Pero entonces, así como un ecuación, si tienes a un grupo de científicos, le sumas el elemento de humor, más un monólogo, el resultado es una fascinante aproximación de la comunidad científica con la gente en general acompañado de mucha risa.

Alberto Vivo, Manuel Tardaguila, Oriol Marimon, Javier Santaolalla y Helena González representan a un grupo de científicos que encontraron en el humor la manera de comunicar la ciencia, pero que sobre todo, más allá de que la gente que los ve se quede con datos duros de la ciencia, lo que buscan es despertar en ellos un interés de fondo, el interés por la ciencia.

“La ciencia tiene que aproximarse a la gente de una manera que le sea atractiva, nosotros utilizamos el humor, pero hay otras muchísimas maneras y lo que nosotros vemos es que utilizando el humor como vínculo para contactar con el público como un lenguaje un poco, digamos más universal, que todo el mundo entiende, utilizando el humor al final la gente se termina interesando mucho más por lo que hay en el fondo que es la ciencia”.

“Si conseguimos despertar la curiosidad en la gente para que ellos busquen por su cuenta, eso es con lo que nos encantaría lograr”.

Otra aspecto importante que busca el Big Van es llegar a los jóvenes, ya que consideran que la única visión en muchos de ellos es la ciencia que se les da en los colegios, en los institutos, que es una ciencia dura, de estudiar, hacer ecuaciones, sin embargo la ciencia es creatividad, la ciencia es inventiva, la ciencia es imaginación, la ciencia va mucho más allá.

“Esa visión que no se da en los colegios, es la que los divulgadores y los científicos tenemos que darles también y, bueno, nosotros lo estamos intentando en la manera que podemos”.

La tarea es grande pero, en su nombre lleva la palabra “Van” y no “Bang” como la teoría del origen del Universo, debido a que el grupo se traslada entre distintas ciudades de España, así como a otros países para divulgar la ciencia con diálogos humorísticos, tarea que seguirán realizando convencidos que puede existir un lenguaje universal entre la comunidad científica y la gente “común”.

El mundo sería mejor si….

“Nos quisiésemos todos un poquito más. Si aceptáramos todos, la complejidad inherente a la realidad. Si todos los conocimientos fueran accesibles por igual a todo el mundo. Si la gente pudiera vivir con menos miedo”.

Mensaje a los jóvenes- “Súmate a Mar Adentro”

“A lo mejor coincidimos todos en que “topalantismo”, es la filosofía del Big Van, el todo pa’ lante’, el adelante con todo, adelante con las ideas, no dejarse decir “esto no se puede hacer, o esto no es posible, o cómo vas a hacer eso”. Si tú crees en ello, sientes algo que te empuja a hacerlo, adelante.

PERFIL

The Big Van Theory

Grupo de 20 científicos, casi todos doctores e investigadores en activo de diferentes áreas del conocimiento, contando los últimos avances en ciencia de una forma divertida, utilizando monólogos, talleres, cursos, actividades para niños, monográficos, vídeos.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

FameLab, Las olimpiadas de la divulgación científica

FameLab es un concurso internacional de monólogos científicos que nació en 2005 gracias a una idea original del Festival de Cheltenham. Su principal objetivo es fomentar la divulgación de la ciencia identificando, formando y dando a conocer nuevos talentos, nuevos portavoces de la ciencia a través de un formato innovador, el monólogo científico.

Desde 2007, gracias a la asociación con el British Council, FameLab se ha vuelto global, celebrándose a día de hoy competiciones en más de 25 países de Europa, Asia y África y también Estados Unidos. A nivel mundial son ya más de cinco mil científicos los que han participado en alguna de sus ediciones.

En España se han celebrado ya tres ediciones que han sido todo un éxito, han llenado teatros y han promovido un nuevo formato de divulgación científica que ha irrumpido con fuerza: el monólogo científico, programado por entidades culturales en todo el país.

Así como FameLab, la labor de la comunidad científica, de los profesionales de la divulgación científica es crucial para introducir cada vez más la ciencia en la cultura y no verlo como algo exclusivo de un grupo élite. Es primordial encontrar nuevas formas, medios y canales de comunicación de la ciencia.

