Joven busca afanosamente en redes sociales a 'Paty'

Usuarios, artistas y hasta marcas han ayudado a 'Alex' a encontrar a la chica

CIUDAD DE MÉXICO (04/OCT/2016).- Un joven llamado Alex conmocionó a las redes sociales tras pegar un cartel con un mensaje para “Paty”, una chica que supuestamente conoció el sábado pasado y que ahora busca incansablemente en Monterrey, Nuevo León.

El mensaje desató decenas de comentarios en Twitter, cuyos usuarios incluso crearon hashtags como #TodosSomosAlex, #BuscandoAPaty y #TengoDosBoletos.

¿De qué se trata?

El asunto comenzó cuando el joven colocó un mensaje en el que le recuerda a “Paty” que se conocieron en el Live Out la noche del sábado.

Pero le comenta que no la encuentra en Facebook, que no recuerda su apellido, que perdió su celular y que no tiene manera de encontrarla.

Le dice que fue de las mejores noches y que quiere volver a vivirla. Por eso, se decidió a pegar el cartel donde le dice que irá al concierto de los Claxons y que compró dos boletos porque quiere ir con ella. La esperará en la puerta principal, según su mensaje.

La foto de dicho cartel fue subida a redes sociales, incluida la cuenta de Twitter del grupo musical, y ha sido replicada varias veces, con mensajes de usuarios como:

"#TodosSomosAlex Le voy a decir a mi mamá que busque a Paty, ella siempre encuentra todo".

"Ojala yo fuera Paty en esta bonita historia de "amor" #TodosSomosAlex".

"Ojala que el amor de mi vida me este buscando así como Alex busca a #Paty #TodosSomosAlex".

"#TodosSomosAlex ayudémoslo a encontrar a Paty, pero que nos cuenten el desenlace, luego dejan a una con la duda".

También en Facebook, Los Claxons publicaron un video de apoyo a Alex, y le piden a “Paty” que se reporte.