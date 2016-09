Samsung inicia reemplazo de Galaxy Note 7 en México

Tras la falla en las baterías, a partir del próximo viernes se cambiarán los equipos

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2016).- Ante la falla aislada detectada en las celdas de las baterías de algunos equipos Galaxy Note 7, este viernes la firma iniciará una campaña de reemplazo en el país.



De acuerdo con la directora de mercadotecnia de la firma, Claudia Contreras, en Estados Unidos y Corea se logró entre 60 y 70 por ciento de los cambios, por lo que esperan en las próximas dos semanas tener un número positivo.



En entrevista, expuso que los nuevos equipos se diferenciarán de la primera versión por un nuevo icono de batería color verde que se será incluido en la barra de estado, así como en la pantalla Always On Display y en la de apagado.



Abundó que a partir del 30 de septiembre quienes no hayan hecho el cambio recibirán un mensaje de actualización del software que limitará la batería a 60 por ciento de carga.



Lo anterior, dijo, como medida de precaución y para reducir cualquier tipo de riesgo para el usuario.



Contreras señaló que quienes regresen el equipo este viernes se les ofrecerá un mes gratis de renta en su plan, sin importar el operador donde tengan contratado su servicio de telefonía móvil.



"El cambio los nuevos teléfonos empieza el día de mañana, para nosotros la prioridad número uno en la seguridad de los clientes, por lo que queremos que hagan el cambio como una medida de precaución", afirmó.



Datos de la empresa señalan que desde el comienzo del programa de reemplazo global, la respuesta inicial del consumidor de Galaxy Note7 ha sido positiva, debido a que alrededor de 90 por ciento de los usuarios eligió reemplazar su equipo anterior por el nuevo.



En tanto, 60 por ciento de los dispositivos recuperados, vendidos en Estados Unidos y en Corea, ya fueron intercambiados mediante el programa; en tanto que en Singapur más de 80 por ciento de los clientes participó en el programa de reemplazo.