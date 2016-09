Recorte federal afectará programa México Conectado

Autoridades de la SCT inauguran el Congreso Internacional de Astronáutica

GUADALAJARA, JALISCO (27/SEP/2016).- El programa federal México Conectado no estará exento a los recortes del presupuesto federal, por lo que su meta sexenal se verá afectada considerablemente.

De tener la meta de asegurar 250 mil sitios conectados a internet gratuito en todo el país, la cifra bajará a 150 mil por la falta de recursos, informó el coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Lizarraga Galindo, durante el panel “Communications Making Connectivity Accessible and affordable to Latin-American Countries to Reduce the Digital Divide”, en el primer día del Congreso Internacional de Astronáutica.

Actualmente, en México existen 100 mil sitios conectados de manera gratuita, de los cuales 65 mil son escuelas; el resto son hospitales, edificios de gobierno y parques públicos, entre otros lugares.

“Son 100 mil ya instalados, lo que falta será para escuelas en todos los estados, alineados con la Secretaría de Educación Pública (SEP); nosotros como SCT tenemos que dar conectividad a donde la SEP tenga sus necesidades más inmediatas y donde está implementado sus modelos de dispositivos y educativos”.

Del total de sitios, 30 mil están conectados de manera satelital, donde no hay cobertura terrestre.

El sistema satelital es más caro que el terrestre; el costo por megabyte es hasta 20 veces más alto. Las nuevas tecnologías tendrían un costo entre cinco a 10 veces más bajo.

Actualmente, la SCT realiza un estudio de mercado para definir las condiciones para lanzar una licitación a fin de contratar nuevos operadores satelitales que manejen nuevas tecnologías más económicas que las tradicionales. Esta licitación se tendrá a principios de octubre.

Habrá crecimiento en el tema aeroespacial

A pesar de que se tenía contemplada la presencia del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la inauguración del Congreso Internacional de Astronáutica, en su lugar acudió el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Durante su discurso, señaló que México tiene la mirada puesta en el tema aerospacial.

Ruiz Esparza informó que en los últimos tres años el sector aeronáutico y aeroespacial ha sido de los más dinámicos en la economía del país, con un crecimiento sostenido del 16% y más de 325 empresas en el ramo, las cuales han generado más de 45 mil empleos.

“Hoy, México es el cuarto destino mundial para las inversiones de manufactura aeroespacial y el sexto proveedor del mercado de Estados Unidos de América, y esto se debe a nuestra manufactura avanzada y en tecnologías de la información y comunicaciones”.