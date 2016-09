Día sin Automóvil, iniciativa contra la contaminación

Buscan crear conciencia sobre el impacto por uso desmedido de vehículos

CIUDAD DE MÉXICO (22/SEP/2016).- El Día Nacional sin Automóvil, que se celebra por primera en México este jueves, es una iniciativa orientada a tomar conciencia sobre el impacto al medio ambiente por el uso desmedido del automóvil.



Durante el primer semestre del año, los altos índices de contaminación obligaron a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) a diseñar acciones emergentes, como la implementación de un esquema temporal del programa Hoy No Circula para todos los autos, sin importar su holograma de verificación.



Tanto la crisis de contaminación como las acciones efectuadas para contrarrestarla impulsaron esta iniciativa para crear conciencia en torno al impacto negativo de la contaminación por vehículos y, a su vez, acerca de los beneficios a la salud que conlleva el uso de medios de transporte alternativos.



En una entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la consultora en desarrollo urbano y salud pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Fátima Masse, dijo que se realizó un estudio para determinar las principales causas de contaminación.



Los resultados determinaron que uno de los principales motivos de la contaminación son las tecnologías obsoletas del parque vehicular a lo largo del país, indicó Masse.



"Las tecnologías que se permiten, sobre todo en el transporte público y de carga, representan un rezago de dos generaciones tecnológicas en comparación con la existente en otros países de la región", señaló.



Además, Masse mencionó que el gasto excesivo que se destina para la creación de nuevas vías para el transporte motor, contrasta con los pocos recursos orientados a mejorar la tecnología implementada en el transporte público.



Entrevistado también por la Agencia Informativa Conacyt, el director de Investigación sobre Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos de Vida Corta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el ingeniero Sergio Zirath Hernández, aseguró que es difícil determinar el impacto exacto que tiene la contaminación emitida por el automóvil en la salud de la población.



"En realidad es muy complicado establecer un impacto en la salud generado por la circulación de fuentes móviles", dijo Hernández.



"Si pensamos el impacto a la salud por la contaminación del aire, hay que recordar que los vehículos no son la única fuente emisora de contaminantes y que sus niveles de emisión son diferentes para cada agente contaminante", agregó.



Sin embargo, el investigador reconoció que los vehículos sí contribuyen en gran medida a la generación de diversos contaminantes y, en consecuencia, sí tienen un porcentaje de participación en la merma de la salud de las personas.



A su vez, Masse refirió que la calculadora de impacto a la salud por la mala calidad de aire del Imco usa como base las partículas suspendidas, por lo que se detectó que hasta 2014, los niveles de contaminación generaron mil 800 muertes, casi cuatro mil 500 hospitalizaciones y cerca de 248 mil consultas.



La consultora agregó que los efectos adversos a la salud llegan también con un impacto económico negativo, los cuales van desde la pérdida en la productividad como consecuencia de los decesos, hasta el desembolso que representan los gastos médicos y las ausencias laborales por enfermedad.



"En este rubro, estimamos que el impacto asciende a pérdidas del orden de los mil 669 millones de pesos anuales", apuntó.



Referente al impacto ambiental, Hernández explicó que son tres los principales daños que causa la contaminación emitida por los coches al medio ambiente. Se trata de su aportación a la generación de ozono -compuestos orgánicos volátiles más óxido de nitrógeno-.



En segunda instancia está la generación de gases de efecto invernadero que alteran el clima, donde los autos aportan 26.2 por ciento de las casi 665 megatoneladas anuales que se generan en el país.



Y en tercero, la contaminación auditiva que provoca estrés, en la mayoría de los casos, en los usuarios del autotransporte luego de largos periodos de recorrido.



"Básicamente estamos diciendo que los gases criterio, gases de efecto invernadero y la contaminación por ruido representan los rubros principales donde el uso del automóvil genera impacto negativo al medio ambiente", afirmó.