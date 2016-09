El Alzheimer involucra a toda la familia

Una sola persona, el paciente, la enfrenta, pero la familia completa la sufre y se involucra

REYNOSA, TAMAULIPAS (22/SEP/2016).- Especialistas afirman que por cada enfermo de Alzheimer hay cuatro personas afectadas, luego de considerar que se involucra toda la familia en este tipo de padecimientos.



El fundador de la Asociación Reynosense de Alzheimer y Enfermedades Similares, Eliud Robles Almaguer, en entrevista, dijo que la familia se vuelve parte importante en esta enfermedad, ya que una sola persona, el paciente, la enfrenta, pero la familia completa la sufre y se involucra.



El ex presidente de la Federación Mexicana de Alzheimer (Fedma) resaltó que últimamente se está utilizando la resiliencia como un mecanismo que permita a los familiares enfrentar la adversidad de este padecimiento y así enseñar a los cuidadores de los enfermos a enfrentarse a situaciones de estrés crónico.



"A través de la resiliencia, estamos enseñando a los cuidadores a enfrentarse a la adversidad y enfrentarse a situaciones de estrés crónico como lo es el cuidar a un familiar enfermo sin deprimirse", dijo el entrevistado.



El fundador del Colegio de Medicina Interna de Reynosa destacó la importancia de tratar a los pacientes con amor y paciencia, ya que los afectados no recuerdan, pero los familiares y amigos sí conservan la memoria.



"A medida que avanza la enfermedad, llega un momento en que el paciente ya no recuerda y no sabe quién es, pero sus familiares y personas cercanas sí lo saben y de ahí la importancia de estar preparados para atenderlos con paciencia y amor", dijo.



El galeno destacó la importancia de generar un entorno de armonía, físico, social, médico, arquitectónico y de salud alrededor de un enfermo.



El especialista en geriatría expresó que hay que contar con grupos de apoyo, cuya finalidad es la de enseñarles de manera gratuita a los cuidadores y familias cómo tener un ambiente alrededor del enfermo para su adecuado cuidado y bienestar.



Expuso que, de acuerdo a estadísticas, a nivel mundial existen 47 millones de personas enfermas con este padecimiento y que se espera que para el año 2030 este número cambie a 74 millones de personas, "lo que significa que cada tres segundos en algún lugar del mundo a una persona la están diagnosticando con Alzheimer".



El galeno indicó que en México la cifra va en aumento ya que se considera que del siete al 10 por ciento los adultos mayores presentarán algún tipo de demencia de las 80 que existen.



Resaltó que a través de la resiliencia y grupos de apoyo que brindan información se busca enseñar a los cuidadores y familiares a llevar de una mejor manera esta enfermedad.



Recomendó a los familiares de personas mayores de 60 años consultar con un geriatra pues es el médico encargado de realizar una revisión completa y de forma integral a los adultos mayores.



El especialista indicó que los casos de pacientes con Alzheimer pocas veces son reportados al Sector Salud, situación que dificulta saber la cantidad de personas que presentan esta enfermedad, ya que en muchos de los casos los familiares los atribuyen a problemas propios de la edad.



Aclaró que el Alzheimer no es exclusivo de las personas de la tercera edad, aunque se presenta en mayor grado en personas mayores de 65 años también se han detectado casos de personas más jóvenes.



El tiempo de vida de las personas con Alzheimer es variable ya que se tiene el registro de aquellos que han vivido hasta 20 años con este padecimiento mientras que otros duran seis o 10 años, aseguró.



"La mayoría de los pacientes con Alzheimer a pesar de disminuir su estado físico y mental, no mueren por la enfermedad misma, sino por otras como un infarto, caídas o embolia", apuntó.



Robles Almaguer exhortó a las personas que tengan algún problema de memoria para que acudan al médico a realizarse los estudios correspondientes y detectar si se trata de Alzheimer, estrés, depresión o cualquier otra enfermedad.