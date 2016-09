La NASA dará a conocer un gran hallazgo

Europa no es el único candidato del Sistema Solar a albergar vida. El estudio de la ciencia planetaria ya ha colocado a Marte como un potencial hogar para los extraterrestres. Se trata de un desierto seco y helado en cuyo subsuelo hay hielo y en ocasiones agua líquida en la superficie. Junto a este, también se baraja que Encélado, la luna de Saturno, podría albergar vida, puesto que bajo su superficie también hay un océano de agua líquida, con una composición química favorable para los microbios y encima con actividad hidrotermal. Por último, Titán, con su densa atmósfera de nitrógeno, alberga océanos y lagos de metano y etano que podrían albergar a formas de vida totalmente extravagantes.

El hallazgo lo hicieron científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, tras comparar el potencial de Europa para producir hidrógeno y oxígeno con la Tierra, por medio de un proceso que no implica, de forma directa, el vulcanismo.

