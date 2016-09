Ophelia Pastrana es vocera de Epicentro Festival de Innovación

La activista colombiana estará compartiendo sus experiencias como emprendedora

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2016).- Una de las figuras más queridas del internet y las plataformas digitales es la colombiana Ophelia Pastrana, quien radica en México ya desde hace varios años.

Física, economista, emprendedora y activista de la comunidad LGBT, Pastrana es un vínculo con el público diverso, sus muchas facetas la hacen un ejemplo de superación y tener cabida con diferentes audiencias resultó atractivo para el Festival de Innovación Epicentro que realiza nuestro Estado Jalisco y que se realizará del 1 al 5 de noviembre.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Ophelia sobre esta invitación donde estará compartiendo sus experiencias como emprendedora y además será host del concierto que tendrá dicho evento y del cual no se han revelado los detalles "Me encanta poderle sacar jugo a mi entrenamiento y preparación, a todo esto que yo hago de escenario en un espacio tan retador como puede ser Epicentro, y digo retador porque el escenario de música es espectacular, todos queremos ver la banda, no a la pobre alma que está en el intermedio entre banda y banda, y bueno, eso me va a tocar, para mí es un reto, hago stand up y me llena de orgullo que me digan que me eche ese tiro".

También Ophelia cuenta que Epicentro reunirá a emprendedores "raros" porque hay una rama de campo -se ven los temas de ciudad, salud y campo- "todos sabemos que Jalisco tiene producción de Tequila, pero también los berries se hacen acá y tenemos mucho que trabajar con la gente que tiene estos negocios y que le súper sentaría ver a un emprendedor de tecnología quien está buscando donde aplicarla. Mis motivaciones para estar acá van por eso, porque estos espacios para mí son la nueva educación".

Eres una figura muy importante Guadalajara, la gente te sigue mucho, tienes muchos fans, ¿eso llamó la atención de Epicentro para que fueras invitada?

Más que fans, seguidores, fama, exposición y estas cosas, yo tengo una larga trayectoria en el ámbito de emprendedores y desarrolladores -con mucho cariño- porque gracias a estar enredada con este ámbito, ayudé a hacer una comunidad que se llama Tequila Valley. Me parece espectacular que una identidad de gobierno me invite como persona abiertamente trans a hablar enfrente de muchas personas y de representar el evento, eso es apoyo LGBT. Pero del otro lado también, porque yo trabajo en la transdisciplinariedad -agarras lo que quieres de cada disciplina- algo que es muy de nuestra generación, un nuevo paradigma en educación, yo creo que todos hemos aprendido algo en YouTube y se representa en este tipo de eventos tanto como se representa en mi vida.

Eres imagen para la comunidad LGBT, pero también para emprendedores, para la generación youtuber, estás con varios públicos y a todos les llegas, ¿esto te pesa, te da nervio, cuál es la responsabilidad?

-Estoy en varios públicos por selección propia, no tengo porque ser una bandera LGBT, pero soy la segunda persona trans con más seguidores a nivel mundial. Entonces, está bien que lo haga, no hacerlo sería detrimental. Y mucha gente se beneficia de eso, cuando aparezco en público me llegan muchos mensajes diciéndome 'gracias, mi mamá vio a una persona LGBT en público y ahora es más fácil mi vida'. Y la idea tampoco es que Ophelia sea re-famosa, yo trabajo mucho en hacer varias 'Ophelias' -unas son más grandes que yo- pero el caso es que yo elijo donde quiero estar, tengo seguidores porque los chambié -pero tampoco es un logro tenerlos- más bien los tengo porque me he puesto en muchos lugares y eso no es fácil, trabajar talento para presentar un evento, un standup, YouTube, tele y radio, no es lo mismo, pero todos son con gozo. Ser una personalidad pública ha sido súper entretenido porque soy una suerte de faro, mucha gente se acerca de mí, me ha tocado trabajar con la gente más bonita para todo, la gente que hace cosas cool se acerca, le tengo mucho cariño a mi carrera justo por eso.

¿El internet es ya una unidad o siguen existiendo barreras y limitantes?

-El internet siempre ha sido roto y mezclado, hay mucho del internet que no vemos, servidores privados, ya tenemos más información de la que necesitamos. Que alguien sea famoso ya no tiene por qué serlo acá (en otro país). Y yo aun así considero al internet como una unión porque yo no le pongo muchos requisitos, hay gente que sí, pero siempre ha sido roto el internet. Yo creo que verle dificultades es una posición de privilegio, es decir, podemos ser más porque ya estás soñando y ves que claro que se puede más, pero si te comparas con alguien de hace 20 años, si se tenía una duda, iba a la biblioteca, pero hoy en día tienes acceso a toda la información del mundo, Entonces, hoy en día que tú sientas que falta, es bueno, es un '¡claro! porque yo sé que quiero más'.

Estás con la comedia, con el stand Up....

Yo soy un talento en creación, yo hablo en espacios públicos y el mejor modo de prepararse para la batalla es ir a la guerra. Entonces, por eso hago disciplinas complejas, impro es subirte al escenario sin nada preparado y sacarlo. Ahora estoy haciendo un show de impro y stand up que es transdiciplinario y yo creo que será mi proyecto por un ratito, desarrollarme como una personalidad de escenario porque me enamoré de las tablas de la escena, es algo muy personal.

Eres imagen de Epicentro en Guadalajara, una ciudad que también es doblemoralina, hace unas semanas fue la marcha por la familia "natural", ¿cuál es tu opinión?

Todos nos estamos educando, yo nací sin saber de lo LGBT y me cayó de nariz. En últimas todos tenemos derecho a expresión, lo que es difícil es cuando se coartan libertades, derechos y demás. Por mí está bien que esta gente se reúna, la gente de la marcha por la familia está buscando defender a su familia, la gran mayoría no lo hace por X o Y motivo. Hay marchas del otro lado, lo que pasa es que el dialogo moderno es en las calles porque somos muchas personas, mi único comentario sobre la marcha por la familia es decir que llevamos 16 años de marchar por el matrimonio igualitario. Me causa mucha risa que los colores de la bandera trans son rosa, azul y blanco y los de ellos son los mismos. Entonces, me aparecen grandes marchas pro trans. Esto es una muestra de aprendizajes, están los que han aprendido unas cosas y los que las están aprendiendo.

