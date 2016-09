Revelan misterio de la gran luna de Plutón

"Es casi como si Plutón fuera un artista de grafito, pintando con aerosol los polos de Charon con su atmósfera que se le escapa, dejando áreas coloreadas del tamaño de un planeta", dijo Grundy en un correo electrónico. "Este tipo de cosas no serían inusuales entre planetas dobles, pero nunca vimos de cerca a un sistema así hasta que la New Horizons sobrevoló el sistema de Plutón el año pasado".

El científico planetario Will Grundy, del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, basa su hallazgo en observaciones hechas el año pasado por la nave espacial New Horizons, de la NASA.

The space environment near Pluto is more clear thanks observations from @chandraxray: https://t.co/a59da2JSr3 pic.twitter.com/LZEnEwsBDN