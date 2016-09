La NASA lanza sonda espacial 'Osiris-Rex' rumbo al asteroide 'Bennu'

'Osiris-Rex' recogerá muestras de la superficie rocosa de 'Bennu' y las traerá de vuelta a la Tierra.

Otro de los objetivos del cohete será estudiar las características de 'Bennu' El cohete regresará a la Tierra en siete años, tras cumplir su misión WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/SEP/2016).- El cohete Atlas V de la NASA despegó hoy de la base de Cabo Cañaveral, en Florida (EU.), con la sonda espacial Osiris-Rex rumbo al asteroide Bennu, cuya trayectoria puede suponer un peligro para la Tierra. El cohete no tripulado despegó sin percances a las 19.05 hora local (23.05 GMT), la hora prevista inicialmente, y se espera que la sonda regrese a la Tierra de aquí siete años tras cumplir su misión en Bennu. Osiris-Rex recogerá muestras de la superficie rocosa de Bennu y las traerá de vuelta a la Tierra para que los científicos puedan analizarlas en detalle y descifrar nuevos misterios del origen del Sistema Solar y de la vida en nuestro planeta. Otro de los objetivos de la sonda Osiris será estudiar las características de Bennu, su forma, su tamaño, su masa y su órbita, que es casi circular y se acerca a la Tierra cada seis años. La NASA incluye a Bennu en su grupo de Asteroides Potencialmente Peligrosos (conocidos como PHA por sus siglas en inglés), aquellos más cercanos a la Tierra y que, en el caso de Bennu, significa que tiene una posibilidad de entre 2.700 de impactar en la Tierra en algún momento entre 2175 y 2199.