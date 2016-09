Usuarios de iPhone, a la expectativa del nuevo modelo

Expertos en tecnología afirman que existirán dos versiones del dispositivo; hoy Apple presenta sus novedades

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- Este miércoles será presentado el nuevo iPhone 7, un equipo que se espera tendrá cambios en sus especificaciones que lo harán irresistible para sus usuarios, expone la plataforma especializada en ventas por Internet, Linio.



Subraya que con la llegada de este nuevo aparato al mercado han surgido rumores de especialistas en tecnología que afirman que existirán dos versiones del mismo dispositivo, como sucedió con el 6 y un año después el 6S.



Prevé que el nuevo teléfono inteligente tendrá un versión "básica" y una versión "plus" o "pro", aunque los nombres aún no están confirmados, pero cada uno incluirá características diferentes.



La firma considera que las dos versiones tendrán el mismo corazón, es decir un procesador A10 diseñado por su fabricante Apple, además de nuevos accesorios que llegarán cuando la compañía oficialmente haya acabado con la entrada de audio 3.5 milímetros y la reemplace con un único conector Lightning.



Indica que para poder escuchar música mientras el teléfono recarga la batería se introducirá una carga inalámbrica por medio de un pad o bien unos nuevos audífonos bluetooth.



Para Linio, los usuarios dirán adiós al botón "home", el cual será reemplazado por un espacio designado a esta tarea con tecnología 3D touch que fue introducida en el iPhone 6S, la cual dará la misma sensación de un "toque físico", lo que -afirma- podría permitir a Apple tener su primer iPhone contra agua.



Respecto a los colores destaca, "veremos de vuelta los clásicos colores de la marca: plateado, dorado, rosa dorado, la evolución del gris espacial por un negro espacial y la posible introducción de un "azul espacial" o "azul profundo".



Por otro lado, la firma explica que la empresa de la manzana eliminaría los equipos con 16 gigabytes y ofrecerá dos versiones de almacenamiento con 32 y 128 gigabytes.



Además, añade, podría implementar una cámara doble o de doble lente, lo que le daría a esta versión su denominación de Pro o Plus.



"Siguiendo la pista de patentes que ha registrado Apple, la segunda cámara podría tener dos funciones: la primera dar un "zoom" extra al dividir la pantalla para tener una vista general y una vista a detalle de lo que se quiere tomar", considera.



Mientras, anota, la segunda función podría ser tomar fotografías de muy alto detalle al ser dos lentes los que tomen la foto, de esta manera, cuando el usuario tome detalles y objetos con un lente, el otro se dedicaría a capturar la iluminación y el movimiento, que compondrá una única y mejorada imagen final.



Linio opina que otra función única para este modelo sería la implementación de un Smart Connector que podría ser compatible para la nueva familia de accesorios que Apple.



En cuanto a la batería, afirma que será 14 por ciento más grande que en el 6S y tendrá una pantalla de 5.5 pulgadas.



La plataforma señala que hasta abril de este año se han vendido más de mil unidades de iPhone 6S, el cual se comenzó a vender desde el 2 de octubre del 2015, por lo que para este año ha preparado una página especial para que los mexicanos puedan adquirir la nueva versión de este dispositivo.



Por el momento las etiquetas #AppleEvent y #El 7 se mantienen como tendencia en Twitter a nivel mundial, con lo que reafirma la expectativa que el nuevo producto causa en los usuarios.