Cuba crea nuevo fármaco para tratar el cáncer de piel

Se trata de un medicamento inyectable que elimina o reduce los tumores de piel no melanomas

LA HABANA, CUBA (05/SEP/2016).- Cuba, con 11.2 millones de habitantes, es reconocido por la calidad de su investigación científica y médica, por lo que no es raro que produzca medicamentos innovadores destinado al tratamiento del cáncer de piel como el "Heberferon".



El medicamento inyectable elimina o reduce los tumores de piel no melanomas y puede evitar secuelas de cirugías en zonas como la cara, donde resulta complejo operar, destacó el diario Juventud Rebelde.



El Heberferon es una novedad científica obtenida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana tras más de 20 años de investigaciones y ensayos clínicos.



El biólogo Iraldo Bello, quien participó en las investigaciones, aseguró que este fármaco es único en el mundo en la que se combinan el Interferón Alfa y el Interferón Gamma producidos por vía recombinante en el CIGB.



Las altas temperaturas registradas en Cuba hacen que exista una fuerte incidencia del cáncer cutáneo, enfermedad causada por la radiación ultravioleta del Sol.



Según datos del CIGB, hasta el momento sus plantas productoras han fabricado más de 10 mil bulbos del novedoso fármaco, que sigue en desarrollo para evaluar su efectividad en otros tipos de cáncer y el próximo paso es su inclusión en el grupo básico de medicamentos de la isla.



El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología también produce la vacuna contra el cáncer de pulmón Cimavax EGF, complementaria a otros tratamientos convencionales como la radioterapia y la quimioterapia.



La vacuna, aunque no cura la enfermedad, contribuye a controlarla y ofrece mejor calidad de vida al paciente, sobre todo en estados avanzados.



En la cartera de productos de la biotecnología y la industria farmacéutica cubana sobresalen el Heberprot-P, un medicamento para tratar la úlcera del pie diabético y evitar amputaciones, y vacunas contra la hepatitis B y la meningitis.